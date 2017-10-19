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15:55 (мск), источник: Прессбол

Максим Рыженков: Полностью доверяюсь Трофимовой и не вижу никакого смысла лично вступать в переговоры с Левченко

Председатель БФБ Максим Рыженков на пресс-конференции, устроенной в столице 19 октября, объяснил, почему предъявлял претензии к многолетнему лидеру женской сборной Беларуси центровой Елене Левченко.

Наталья Трофимова призналась, что находится в тесном контакте с Еленой Левченко, которая обещает по возможности прибыть в расположение национальной команды на ближайший сбор. Помнятся ваши пикировки с центровой в прессе. Именно у вас есть с ней личный контакт?

Не делаю секрета из этой ситуации. На мой взгляд, если человек находится в штате, он обязать являться в сборную. Таково мое мнение как председателя федерации. Да, у меня есть несколько телефонных номеров Лены, как и у нее — моих. Но, считаю, на сегодняшний день правильно, если вопрос комплектования сборной отдается на откуп главному тренеру. Наверное, оптимальнее, когда все это сконцентрировано в руках Натальи Владимировны. Я полностью доверяюсь тренерскому штабу и не вижу никакого смысла лично вступать в переговоры.

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