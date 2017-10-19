Артем Параховский может не приехать в сборную Беларуси из-за конфликта международных спортструктур

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По словам наставника, на данный момент не достигнуто соглашение между ФИБА, клубами НБА и Евролиги о том, что они будут отпускать своих баскетболистов в национальные сборные. Артем Параховский с этого сезона выступает в израильском «Маккаби» из Тель-Авива, который играет в Евролиге.

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Александр Крутиков также отметил, что неприезд игроков может коснуться не только белорусской сборной. Гораздо больше баскетболистов из клубов НБА и Евролиги в составах соперников белорусов по квалификации ЧМ-2019 — испанцев, словенцев и черногорцев.