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15:42 (мск), источник: БЕЛТА

Артем Параховский может не приехать в сборную Беларуси из-за конфликта международных спортструктур

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров баскетбольной сборной Беларуси Артем Параховский может не приехать в команду на отборочные матчи ЧМ-2019. Об этом рассказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА главный тренер белорусской команды Александр Крутиков.

Источник: БЕЛТА

По словам наставника, на данный момент не достигнуто соглашение между ФИБА, клубами НБА и Евролиги о том, что они будут отпускать своих баскетболистов в национальные сборные. Артем Параховский с этого сезона выступает в израильском «Маккаби» из Тель-Авива, который играет в Евролиге.

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Александр Крутиков также отметил, что неприезд игроков может коснуться не только белорусской сборной. Гораздо больше баскетболистов из клубов НБА и Евролиги в составах соперников белорусов по квалификации ЧМ-2019 — испанцев, словенцев и черногорцев.

Говоря о перспективах команды в противостоянии с этими мощными сборными, Александр Крутиков отметил, что его подопечным будет очень интересно сразиться с грандами. Свой первый отборочный поединок белорусы проведут 24 ноября в гостях у чемпионов Европы — 2017 словенцев.

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