Артем Параховский может не приехать в сборную Беларуси из-за конфликта международных спортструктур

По словам наставника, на данный момент не достигнуто соглашение между ФИБА, клубами НБА и Евролиги о том, что они будут отпускать своих баскетболистов в национальные сборные. Артем Параховский с этого сезона выступает в израильском «Маккаби» из Тель-Авива, который играет в Евролиге.
Александр Крутиков также отметил, что неприезд игроков может коснуться не только белорусской сборной. Гораздо больше баскетболистов из клубов НБА и Евролиги в составах соперников белорусов по квалификации ЧМ-2019 — испанцев, словенцев и черногорцев.
Говоря о перспективах команды в противостоянии с этими мощными сборными, Александр Крутиков отметил, что его подопечным будет очень интересно сразиться с грандами. Свой первый отборочный поединок белорусы проведут 24 ноября в гостях у чемпионов Европы — 2017 словенцев.