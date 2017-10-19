Анастасия Веремеенко намерена вернуться в состав баскетбольной сборной Беларуси

По словам Натальи Трофимовой, она постоянно контактирует с Анастасией и та сообщила, что готова прибыть в расположение сборной страны, если будет все в порядке со здоровьем. Что касается Елены Левченко, то она сейчас находится в США, готовится к новому сезону и настроена выступать в Китае, ждет подписания контракта. Наталья Трофимова сообщила, что в ближайшее время снова свяжется с Еленой Левченко и в зависимости от того, как решится вопрос с контрактом, будет разговор о ее выступлении за национальную сборную.