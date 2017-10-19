Тренеры баскетбольной сборной Беларуси рассчитывают на приезд разыгрывающего Малика Уэйнса

По словам Александра Крутикова, сейчас Уэйнс на распутье — либо играть за фарм-клуб НБА, либо вернуться в Европу. Поэтому вопрос о приезде американца в сборную Беларуси для участия в квалификации ЧМ-2019 пока открыт. Что касается опытного белоруса Владимира Веремеенко, который давно не играл в составе сборной, то с ним долго не связывались, он сейчас ищет себе новый клуб.