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15:38 (мск), источник: БЕЛТА

Тренеры баскетбольной сборной Беларуси рассчитывают на приезд разыгрывающего Малика Уэйнса

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб баскетбольной сборной Беларуси рассчитывает на приезд натурализованного американского разыгрывающего Малика Уэйнса, но пока вопрос окончательно не решен. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщил главный тренер белорусской команды Александр Крутиков.

Источник: БЕЛТА

По словам Александра Крутикова, сейчас Уэйнс на распутье — либо играть за фарм-клуб НБА, либо вернуться в Европу. Поэтому вопрос о приезде американца в сборную Беларуси для участия в квалификации ЧМ-2019 пока открыт. Что касается опытного белоруса Владимира Веремеенко, который давно не играл в составе сборной, то с ним долго не связывались, он сейчас ищет себе новый клуб.

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Первый матч в квалификационной группе А мирового первенства белорусы проведут 24 ноября в гостях у новоиспеченных чемпионов Европы баскетболистов Словении. Затем, 26 ноября, подопечные Александра Крутикова примут на своей площадке команду Черногории. Кроме двух балканских дружин соперниками белорусских баскетболистов будет обладатель бронзы Евробаскета-2017 сборная Испании.

В следующий раунд отбора выйдут по 3 команды из 8 групп. Финальный этап чемпионата планеты-2019 пройдет в Китае.

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