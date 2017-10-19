Тренеры баскетбольной сборной Беларуси рассчитывают на приезд разыгрывающего Малика Уэйнса

По словам Александра Крутикова, сейчас Уэйнс на распутье — либо играть за фарм-клуб НБА, либо вернуться в Европу. Поэтому вопрос о приезде американца в сборную Беларуси для участия в квалификации ЧМ-2019 пока открыт. Что касается опытного белоруса Владимира Веремеенко, который давно не играл в составе сборной, то с ним долго не связывались, он сейчас ищет себе новый клуб.
Первый матч в квалификационной группе А мирового первенства белорусы проведут 24 ноября в гостях у новоиспеченных чемпионов Европы баскетболистов Словении. Затем, 26 ноября, подопечные Александра Крутикова примут на своей площадке команду Черногории. Кроме двух балканских дружин соперниками белорусских баскетболистов будет обладатель бронзы Евробаскета-2017 сборная Испании.
В следующий раунд отбора выйдут по 3 команды из 8 групп. Финальный этап чемпионата планеты-2019 пройдет в Китае.