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17:47 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» проиграла «Зениту» в матче ВТБ

Сегодня в Санкт-Петербурге «Астана» в матче ВТБ сыграла с «Зенитом», сообщает Sports.kz.

«Астана» уступала хозяевам в первой половине встречи. Третий период остался за казахстанцами. В финальном отрезке игры силы обеих команд были равны.

Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Джастин Картер, набравший 27 очков, Ике Удано — 16, Энтони Клеммонс — 11, Леонидас Каселакис и Анатолий Колесников — по 5, Ларри Гордон — 4, Хордур Вильхальмссон — 3, Александр Жигулин — 2..

Следующий матч «Астана» проведет на выезде 22 октября с белорусским «Цмоки-Минск».

Баскетбол. Лига ВТБ. 2-й тур.
«Зенит» — «Астана» 84:73 (21:14, 24:13, 15:22, 24:24).

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