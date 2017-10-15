«Астана» проиграла «Зениту» в матче ВТБ

«Астана» уступала хозяевам в первой половине встречи. Третий период остался за казахстанцами. В финальном отрезке игры силы обеих команд были равны.



Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Джастин Картер, набравший 27 очков, Ике Удано — 16, Энтони Клеммонс — 11, Леонидас Каселакис и Анатолий Колесников — по 5, Ларри Гордон — 4, Хордур Вильхальмссон — 3, Александр Жигулин — 2..



Следующий матч «Астана» проведет на выезде 22 октября с белорусским «Цмоки-Минск».



Баскетбол. Лига ВТБ. 2-й тур.

«Зенит» — «Астана» 84:73 (21:14, 24:13, 15:22, 24:24).