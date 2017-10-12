Баскетбольный «Енисей» дебютировал в Лиге чемпионов с победы

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Баскетболисты «Енисея» переиграли «Ольденбург» в рамках первого тура Лиги чемпионов. Матч прошел в ночь на 12 октября на площадке соперника в Германии.

Первая половина матча осталась за хозяевами, которые вели с разницей в семь очков — 44:37. В третьей четверти «Енисей» сократил отставание до трех баллов, а в заключительном отрезке красноярцам удалось переломить ход матча и победить — 89:86.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Ольденбурга» Рашид Махалбашич, набравший 23 очка. В составе «Енисея» больше всего баллов набрал Сулейман Браймох (18).

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов красноярские баскетболисты проведут 18 октября на площадке спорткомплекса «Арена-Север». Соперником станет испанская «Мурсия».

Напомним, в группу к «Енисею» также попали французский «Монако», «Хапоэль» (Холон, Израиль) и итальянское «Динамо Сассари». Кроме того, квалификационный отбор прошли турецкий «Пынар Каршияка» и литовский «Ювентус».

Всего на групповом этапе Лиги чемпионов сыграют 32 команды. Все участники турнира разбиты на 4 группы по 8 команд в каждой. Итоги группового этапа станут известны в феврале следующего года.