Баскетболисты «Иркута» проиграли «Темпу» из Ревды со счетом 66:84

Баскетболисты БК «Иркут» уступили «Темпу» из Ревды Свердловской области в выездном матче чемпионата России накануне, 7 октября. По итогам игры счет составил 66:84. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Иркута».

Начался матч с дальнего попадания в исполнении капитана иркутян Александра Анисимова. Всю стартовую четверть хозяева площадки были в роли догоняющих, максимальное их отставание составило семь очков при счете 5:12. Однако «темповцы» сумели сократить разницу до минимума к завершению игрового отрезка — 19:20.

Уже в первой атаке следующего периода уральцы забили и повели в счете — 21:20. «Черно-оранжевые» не спешил сдаваться и вернули себе лидерство — 23:28 было после двух точных бросков со штрафной линии Алимджана Федюшина. Затем хозяева устроили первый марш-бросок в семь очков и вновь вырвались вперед — 30:28. Главный тренер «Иркута» Александр Лукин взял тайм-аут, после которого трешку в корзину соперников положил Александр Анисимов — 30:31. Однако подопечные Александра Лобанова совершили еще один рывок, на этот раз забив девять очков подряд — 40:31. Впрочем, разницу к большому перерыву «Иркут» сократил до вполне отыгрываемых пять очков — 42:37, — говорится в сообщении.

Третью десятиминутку сибиряки начали удачно. По два очка в копилку команды положили Виталий Ионов и Филип Самойлович, отставание от Ревды стало минимальным — 42:41. Дистанцию в один-два очка удавалось держать до счета 51:49, однако к завершению четверти расстояние увеличилось — 59:51.

В заключительном игровом отрезке наши соперники выглядели объективно сильнее: чаще забивали, подбирала на обоих щитах, а также перехватывали мячи, получая дополнительные атаки. Завершилась игра победой «Темпа» — 84:66.

«Настрой на игру с Ревдой у нас был неплохой: и у самих ребят самолюбие спортивное присутствует, и мы, тренеры, нашли нужные слова. В первой половине игры действительно мы очень достойно выглядели и по защите, и по нападению. А потом сказалась, в первую очередь, глубина скамейки Ревды по всем позициям. Свое преимущество в росте соперники реализовали. Плюс было большое давление на мяч, в итоге мы совершили только во второй половине встречи 10 потерь (против пяти в первой). И, повторюсь, что уровень исполнителей в команде “Темп” очень высокий. Это и Иванов, который имеет право на любую атаку. И тот же Варнаков, который в любой момент способен обострить игру. У нас противоядия не нашлось», — прокомментировал матч главный тренер БК «Иркут», Александр Лукин.

Следующий матч состоится в Москве 11 октября.

Напомним, баскетболисты «Иркута» разгромили «Спартак» из Санкт-Петербурга на Чемпионате России среди команд Суперлиги. По итогу мачта счет составил 62:46.