Баскетболисты «Иркута» проиграли «Темпу» из Ревды со счетом 66:84
Матч состоялся 7 октября.
Матч состоялся 7 октября.
Баскетболисты БК «Иркут» уступили «Темпу» из Ревды Свердловской области в выездном матче чемпионата России накануне, 7 октября. По итогам игры счет составил 66:84. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Начался матч с дальнего попадания в исполнении капитана иркутян Александра Анисимова. Всю стартовую четверть хозяева площадки были в роли догоняющих, максимальное их отставание составило семь очков при счете 5:12. Однако «темповцы» сумели сократить разницу до минимума к завершению игрового отрезка — 19:20.
Уже в первой атаке следующего периода уральцы забили и повели в счете — 21:20. «Черно-оранжевые» не спешил сдаваться и вернули себе лидерство — 23:28 было после двух точных бросков со штрафной линии Алимджана Федюшина. Затем хозяева устроили первый
Третью десятиминутку сибиряки начали удачно. По два очка в копилку команды положили Виталий Ионов и Филип Самойлович, отставание от Ревды стало минимальным — 42:41. Дистанцию в
В заключительном игровом отрезке наши соперники выглядели объективно сильнее: чаще забивали, подбирала на обоих щитах, а также перехватывали мячи, получая дополнительные атаки. Завершилась игра победой «Темпа» — 84:66.
«Настрой на игру с Ревдой у нас был неплохой: и у самих ребят самолюбие спортивное присутствует, и мы, тренеры, нашли нужные слова. В первой половине игры действительно мы очень достойно выглядели и по защите, и по нападению. А потом сказалась, в первую очередь, глубина скамейки Ревды по всем позициям. Свое преимущество в росте соперники реализовали. Плюс было большое давление на мяч, в итоге мы совершили только во второй половине встречи 10 потерь (против пяти в первой). И, повторюсь, что уровень исполнителей в команде “Темп” очень высокий. Это и Иванов, который имеет право на любую атаку. И тот же Варнаков, который в любой момент способен обострить игру. У нас противоядия не нашлось», — прокомментировал матч главный тренер БК «Иркут», Александр Лукин.
Следующий матч состоится в Москве 11 октября.
Напомним, баскетболисты «Иркута» разгромили «Спартак» из
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