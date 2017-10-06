ФИБА: в Перми нужно построить новую баскетбольную арену
УДС «Молот» не может принять матчи Кубка мира-2023.
УДС «Молот» не может принять матчи Кубка мира-2023.
Оценочная комиссия ФИБА завершила рабочую поездку по российским городам, которые хотят провести чемпионат мира по баскетболу в 2023 году.
Пермь стала последним городом, где побывали делегаты международной ассоциации. 5 октября комиссия во главе с
В частности, делегаты осмотрели УДС «Молот». Их вердикт однозначен: стадион не сможет принять матчи Кубка мира-2023. Если Пермь рассчитывает на проведение матчей турнира, то нужно в кратчайшие сроки построить новую баскетбольную арену.
Напомним, приезд делегации в Россию связан с тем, что наша страна претендует на проведение Кубка мира-2023. Кроме Перми комиссия посетила