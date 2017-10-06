ФИБА: в Перми нужно построить новую баскетбольную арену

Оценочная комиссия ФИБА завершила рабочую поездку по российским городам, которые хотят провести чемпионат мира по баскетболу в 2023 году.

Пермь стала последним городом, где побывали делегаты международной ассоциации. 5 октября комиссия во главе с вице-президентом ФИБА Хамане Ниангом посетила в столице Прикамья новый терминал аэропорта, гостиницы и спортивные площадки.

В частности, делегаты осмотрели УДС «Молот». Их вердикт однозначен: стадион не сможет принять матчи Кубка мира-2023. Если Пермь рассчитывает на проведение матчей турнира, то нужно в кратчайшие сроки построить новую баскетбольную арену.