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08:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

ФИБА: в Перми нужно построить новую баскетбольную арену

УДС «Молот» не может принять матчи Кубка мира-2023.

Оценочная комиссия ФИБА завершила рабочую поездку по российским городам, которые хотят провести чемпионат мира по баскетболу в 2023 году.

Пермь стала последним городом, где побывали делегаты международной ассоциации. 5 октября комиссия во главе с вице-президентом ФИБА Хамане Ниангом посетила в столице Прикамья новый терминал аэропорта, гостиницы и спортивные площадки.

В частности, делегаты осмотрели УДС «Молот». Их вердикт однозначен: стадион не сможет принять матчи Кубка мира-2023. Если Пермь рассчитывает на проведение матчей турнира, то нужно в кратчайшие сроки построить новую баскетбольную арену.

Напомним, приезд делегации в Россию связан с тем, что наша страна претендует на проведение Кубка мира-2023. Кроме Перми комиссия посетила Санкт-Петербург и Казань.

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