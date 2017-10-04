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4 октября 2017, 14:04 | Баскетбол | Спорт-Экспресс

Экс-форвард «Химок» Робби Хаммел объявил о завершении карьеры в возрасте 28 лет

Экс-форвард «Химок» Робби Хаммел завершил карьеру в возрасте 28 лет.

Как заявил сам спортсмен, соответствующее решение было принято в связи с травмами, полученными еще в молодости.

Также баскетболист отметил, что будет работать экспертом на каналах ESPN и BTN.

Напомним, что Хаммел покинул «Химки» в июле. Также он выступал за «Миннесоту», «Обрадойро» и «Милан».
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