Экс-игрок казанского УНИКСа Глен Уисби умер в возрасте 45 лет

Американский центровой выступал за УНИКС в сезоне-2000/01. Помимо России, он играл за клубы Италии («Канту»), Турции («Фенербахче»), Франции («Дижон») и другие.

Как сообщает «Бизнес Онлайн», он был первым американцем в истории казанского клуба.