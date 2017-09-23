Экс-игрок казанского УНИКСа Глен Уисби умер в возрасте 45 лет
Бывший игрок казанского УНИКСа американец Глен Уисби умер в возрасте 45 лет
из-за сердечного приступа. Об этом 22 сентября сообщило издание El Mundo Deportivo.
Американский центровой выступал за УНИКС в сезоне-2000/01. Помимо России, он играл за клубы Италии («Канту»), Турции («Фенербахче»), Франции («Дижон») и другие.
Как сообщает «Бизнес Онлайн», он был первым американцем в истории казанского клуба.
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