Календарь не перевернули. Сборная будет играть по ходу сезона

Вчера Евролига предложила ФИБА новый календарь, но снова получила отказ. «Чемпионат» напоминает, с чего всё начиналось, и рассказывает, из-за чего, собственно, весь шум.

С чего все начиналось

В европейском баскетболе существуют две силы, которые в последние почти два десятка находятся в состоянии постоянного конфликта, — ФИБА и Евролига. Первые уже давно отвечают за национальные сборные и второстепенные турниры — такие, как Кубок Вызова; вторые — успешный коммерческий проект, который пользуется поддержкой крупных спонсоров и лояльностью сильнейших европейских клубов. Именно Евролига уже много лет проводит два сильнейших по составу клубных турнира — собственно, Евролигу и Кубок Европы.

Весной прошлого года конфликт между ФИБА и Евролигой дошёл до такой стадии, в которой принято бить кухонный сервис или, по крайней мере, начинать угрожать. ФИБА разослала в национальные баскетбольные федерации «письма счастья», в которых чёрным по белому предупредила: если клубы из вашей страны будут принимать участие в турнирах Евролиги, то ваши сборные будут дисквалифицированы со всех наших соревнований. То есть вообще со всех, потому что все международные турниры проводятся под эгидой ФИБА.

Какие-то федерации испугались и сделали всё, чтобы их клубы подали заявку на участие в Лиге чемпионов — турнире ФИБА, который должен был заменить Евролигу. Но большинство федераций либо проигнорировали требования, либо сначала создали видимость какого-то действия, а затем всё равно проигнорировали. В итоге, на Евробаскете-2017 ни одна сборная не была дисквалифицирована. Впрочем, ФИБА не унялась: не пригласила обслуживать матчи Евробаскета арбитров, которые были замечены в запрещённых связях с Евролигой и ввела новый календарь, где сборные будут играть по ходу клубного сезона. Хотя для этого не предусмотрено ни одного окна.

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Проблема прямо сейчас

Новая система турниров сборных вступает в силу этого сезона. В ней чемпионаты Европы и других континентов будут проводиться раз в четыре, а не в два года, как прежде, и одно лето в каждом олимпийском цикле будет оставаться «пустым». Ближайший «пустой» год — 2018-й, потом — ЧМ-2019. Как раз отбор на чемпионат мира, который начнется уже этой осенью. Всего в турнире, который пройдет в Китае, примут участие 32 сборных. Помимо хозяев, 12 из них будут представлять Европу, 5 — Африку, по 7 — Америку и зону Азия + Океания.

Квалификация команд Старого света пройдет в три этапа. Соперниками России в отборе на первом этапе стали сборные Босния и Герцеговина, Франции и Бельгии. Матчи в группах пройдут в два круга. По две лучших команды из каждой группы выходят в следующий этап. В календаре два точных совпадения: 24 ноября — матч с Боснией на выезде. В этот день ЦСКА играет в Евролиге с «Уникахой», а «Химки» — с «Фенербахче». И 22 февраля 2018 года Россия — Франция в квалификации ЧМ-2019, в этот день ЦСКА — «Баскония». Напомним, что армейцев в нынешнем составе сборной России пять человек: Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич, Семен Антонов и Михаил Кулагин. Из «Химок» — Алексей Швед и Андрей Зубков. Тимофей Мозгов этот сезон проведет в команде НБА «Бруклин Нэтс».

Предложение Евролиги

Вчера Евролига выступила с предложением нового календаря, основываясь на пяти принципах.



— в сборную должны съезжаться лучшие;

— сборная должна играть на домашней площадке;

— календарь игр сборной должен включать в себя четыре недели, а кроме этого — две недели на подготовку;

— клубный календарь должен состоять из 38 недель в каждом сезоне;

— профессиональные игроки должны отдыхать как минимум 4 недели в году.

Ответ ФИБА пришёл сегодня, и он вполне ожидаем: если проблема и существует, то она вызвана необоснованными и неприемлемыми действиями Евролиги. В международной федерации особо отметили, что даты отборочных матчей к чемпионату мира — 2019 были известны сильно заранее, и сейчас куда легче изменить даты двух туров Евролиги, чем менять календарь международных отборочных матчей.

Кроме того, в ФИБА отметили, что больше не намерены отвечать на выпады Евролиги и вступать в конфронтацию, так как это наносит ущерб имиджу вида спорта: «Сейчас самое время готовиться к отборочным матчам ЧМ, которые стартуют 23 ноября и затронут 80 стран и 5 континентов», — говорится в пресс-релизе федерации.

В сухом остатке

Сборная России будет играть по ходу сезона, и смотреть на это можно с двух сторон. С одной, это возможность наблюдать за командой не в сконцентрированном турнире, а растягивать удовольствие. С другой, существует большая вероятность того, что национальная команда не соберётся в полном составе.



Хотя тут всё в руках ЦСКА: помимо пяти российских «сборников», в составе «армейцев» есть ещё и два французских. Сборная Франции — как раз сильнейшая из тех, с кем подопечным Сергея Базаревича придётся играть в группе, и если уж мы подойдём к этим матчам не в оптимальном составе, то и соперник вряд ли будет в полной боеготовности. Из НБА Фурнье и Гобера тоже не отпустят, а, значит, не всё так уж плохо.