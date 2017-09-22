Календарь не перевернули. Сборная будет играть по ходу сезона
Конфликт ФИБА и Евролиги закончен. Но не исчерпан.
Вчера Евролига предложила ФИБА новый календарь, но снова получила отказ. «Чемпионат» напоминает, с чего всё начиналось, и рассказывает,
С чего все начиналось
В европейском баскетболе существуют две силы, которые в последние почти два десятка находятся в состоянии постоянного конфликта, — ФИБА и Евролига. Первые уже давно отвечают за национальные сборные и второстепенные турниры — такие, как Кубок Вызова; вторые — успешный коммерческий проект, который пользуется поддержкой крупных спонсоров и лояльностью сильнейших европейских клубов. Именно Евролига уже много лет проводит два сильнейших по составу клубных турнира — собственно, Евролигу и Кубок Европы.
Весной прошлого года конфликт между ФИБА и Евролигой дошёл до такой стадии, в которой принято бить кухонный сервис или, по крайней мере, начинать угрожать. ФИБА разослала в национальные баскетбольные федерации «письма счастья», в которых чёрным по белому предупредила: если клубы из вашей страны будут принимать участие в турнирах Евролиги, то ваши сборные будут дисквалифицированы со всех наших соревнований. То есть вообще со всех, потому что все международные турниры проводятся под эгидой ФИБА.
Проблема прямо сейчас
Новая система турниров сборных вступает в силу этого сезона. В ней чемпионаты Европы и других континентов будут проводиться раз в четыре, а не в два года, как прежде, и одно лето в каждом олимпийском цикле будет оставаться «пустым». Ближайший «пустой» год — 2018-й, потом — ЧМ-2019. Как раз отбор на чемпионат мира, который начнется уже этой осенью. Всего в турнире, который пройдет в Китае, примут участие 32 сборных. Помимо хозяев, 12 из них будут представлять Европу, 5 — Африку, по 7 — Америку и зону Азия + Океания.
Квалификация команд Старого света пройдет в три этапа. Соперниками России в отборе на первом этапе стали сборные Босния и Герцеговина, Франции и Бельгии. Матчи в группах пройдут в два круга. По две лучших команды из каждой группы выходят в следующий этап. В календаре два точных совпадения: 24 ноября — матч с Боснией на выезде. В этот день ЦСКА играет в Евролиге с «Уникахой», а «Химки» — с «Фенербахче». И 22 февраля 2018 года Россия — Франция в квалификации ЧМ-2019, в этот день ЦСКА — «Баскония». Напомним, что армейцев в нынешнем составе сборной России пять человек: Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич, Семен Антонов и Михаил Кулагин. Из «Химок» — Алексей Швед и Андрей Зубков. Тимофей Мозгов этот сезон проведет в команде НБА «Бруклин Нэтс».
Предложение Евролиги
Вчера Евролига выступила с предложением нового календаря, основываясь на пяти принципах.
— в сборную должны съезжаться лучшие;
— сборная должна играть на домашней площадке;
— календарь игр сборной должен включать в себя четыре недели, а кроме этого — две недели на подготовку;
— клубный календарь должен состоять из 38 недель в каждом сезоне;
— профессиональные игроки должны отдыхать как минимум 4 недели в году.
Ответ ФИБА пришёл сегодня, и он вполне ожидаем: если проблема и существует, то она вызвана необоснованными и неприемлемыми действиями Евролиги. В международной федерации особо отметили, что даты отборочных матчей к чемпионату мира — 2019 были известны сильно заранее, и сейчас куда легче изменить даты двух туров Евролиги, чем менять календарь международных отборочных матчей.
Кроме того, в ФИБА отметили, что больше не намерены отвечать на выпады Евролиги и вступать в конфронтацию, так как это наносит ущерб имиджу вида спорта: «Сейчас самое время готовиться к отборочным матчам ЧМ, которые стартуют 23 ноября и затронут 80 стран и 5 континентов», — говорится в
В сухом остатке
Сборная России будет играть по ходу сезона, и смотреть на это можно с двух сторон. С одной, это возможность наблюдать за командой не в сконцентрированном турнире, а растягивать удовольствие. С другой, существует большая вероятность того, что национальная команда не соберётся в полном составе.
Хотя тут всё в руках ЦСКА: помимо пяти российских «сборников», в составе «армейцев» есть ещё и два французских. Сборная Франции — как раз сильнейшая из тех, с кем подопечным Сергея Базаревича придётся играть в группе, и если уж мы подойдём к этим матчам не в оптимальном составе, то и соперник вряд ли будет в полной боеготовности. Из НБА Фурнье и Гобера тоже не отпустят, а, значит, не всё так уж плохо.
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