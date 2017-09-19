Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/31056499/
19 сентября 2017, 17:24 | Баскетбол | Чемпионат.com

Хуан Карлос Наварро подписал новый 10-летний контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Хуан Карлос Наварро продлил контракт с каталонским клубом на десять лет.

По данному соглашению, сезон-2017/18 Наварро точно проведёт в качестве игрока главной команды клуба. Однако по его окончании баскетболист и команда примут решение о том, стоит ли ему продолжать соблюдать приверженность контракту в качестве игрока, или же продолжить работать в клубе в другом качестве, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Предстоящий сезон станет для Наварро 20-м по счёту с того момента, как он дебютировал в первой команде «Барселоны».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Все мужские резервные сборные РФ по баскетболу получили неудовлетворительные оценки

Все мужские резервные сборные РФ по баскетболу получили неудовлетворительные оценки

ТАСС, 19 сентября. Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) поставил неудовлетворительные оценки всем мужским резервным сборным России по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп