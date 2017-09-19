Сборная России по баскетболу проведет матч в Краснодаре

Краснодар. 19 сен. — Новая Кубань. В столице Краснодарского края сборная РФ по баскетболу, недавно упустившая «бронзовые» медали ЕвроБаскета, встретится с командой Франции. Игра пройдет в рамках отборочного тура на чемпионат мира 2019 года. Об этом рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

— Сыграем первый домашний матч в первом раунде отбора на ЧМ против Бельгии в Нижнем Новгороде. Встреча состоится в ноябре. Во время зимнего окна пока еще не решено, но думаю, что матчи проведут в Москве или Московской области. А летом примем Францию в Краснодаре, — цитирует Кириленко «Матч ТВ».