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19 сентября 2017, 11:49 | Баскетбол | Новая Кубань

Сборная России по баскетболу проведет матч в Краснодаре

Игра состоится в рамках отборочного этапа на ЧМ-2019.

Краснодар. 19 сен. — Новая Кубань. В столице Краснодарского края сборная РФ по баскетболу, недавно упустившая «бронзовые» медали ЕвроБаскета, встретится с командой Франции. Игра пройдет в рамках отборочного тура на чемпионат мира 2019 года. Об этом рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

 — Сыграем первый домашний матч в первом раунде отбора на ЧМ против Бельгии в Нижнем Новгороде. Встреча состоится в ноябре. Во время зимнего окна пока еще не решено, но думаю, что матчи проведут в Москве или Московской области. А летом примем Францию в Краснодаре, — цитирует Кириленко «Матч ТВ».
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