Тунис победил Нигерию и стал чемпионом Афробаскета
Сегодня, 16 сентября завершился Афробаскет-2017.
Чемпионом континентального первенства стала команда Туниса, переигравшая в финале сборную Нигерии со счётом 77:65.
Самым результативным в составе победителей стал форвард Зияд Ченнуфи, набравший 19 очков. У Нигерии
Таким образом, сборная Туниса стала двукратным победителем чемпионата Африки. В матче за бронзу команда Сенегала обыграла сборную Марокко со счётом 73:62.
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