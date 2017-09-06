9 сентября в Москве состоится благотворительный матч чемпионок Олимпиады-1992

«Баскетбольная академия олимпийских чемпионов братьев Гомельских» при поддержке министерства спорта России, Олимпийского комитета России, Департамента спорта и туризма города Москвы, федераций баскетбола России и Москвы проводит товарищеский матч двух смешанных команд, состоящих из олимпийских чемпионок Барселоны, политиков, звёзд шоу-бизнеса, бизнесменов, ветеранов баскетбола.



В День города, 9 сентября, в Москве соберётся золотой состав женской команды формата Барселоны-92: Елена Худашова, Ирина Герлиц, Елена Жирко, Наталья Засульская, Элен Шакирова, Ирина Минх, Ирина Сумникова, Елена Баранова, Елена Швайбович, Елена Торникиду, Светлана Антипова, Марина Ткаченко.



Среди почётных гостей будет присутствовать и тренерский штаб той команды: Евгений Гомельский, Вадим Капранов, Арнольд Рысс, Лидия Костикова и врач команды Полина Судакова.



Матч состоится 9 сентября в 12:00 в ЦСКА УСК «Игровой».