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6 сентября 2017, 12:13 | Баскетбол | Чемпионат.com

9 сентября в Москве состоится благотворительный матч чемпионок Олимпиады-1992

В преддверии старта баскетбольного сезона в Москве состоится благотворительный матч, посвящённый 25-летию выдающейся победы женской сборной России на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.

«Баскетбольная академия олимпийских чемпионов братьев Гомельских» при поддержке министерства спорта России, Олимпийского комитета России, Департамента спорта и туризма города Москвы, федераций баскетбола России и Москвы проводит товарищеский матч двух смешанных команд, состоящих из олимпийских чемпионок Барселоны, политиков, звёзд шоу-бизнеса, бизнесменов, ветеранов баскетбола.

В День города, 9 сентября, в Москве соберётся золотой состав женской команды формата Барселоны-92: Елена Худашова, Ирина Герлиц, Елена Жирко, Наталья Засульская, Элен Шакирова, Ирина Минх, Ирина Сумникова, Елена Баранова, Елена Швайбович, Елена Торникиду, Светлана Антипова, Марина Ткаченко.

Среди почётных гостей будет присутствовать и тренерский штаб той команды: Евгений Гомельский, Вадим Капранов, Арнольд Рысс, Лидия Костикова и врач команды Полина Судакова.

Матч состоится 9 сентября в 12:00 в ЦСКА УСК «Игровой».
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