Сборная США обыграла Аргентину в финале Кубка Америки
Сборная США в седьмой раз в своей истории завоевала золотые медали Кубка Америки по баскетболу.
В финальном поединке подопечные Джеффа ван Ганди победили национальную команду Аргентины со счётом 81:76.
Самым результативным игроком матча стал форвард Джамил Уорни, который набрал 21 очко и собрал 7 подборов. Также Уорни получил награду самому ценному игроку турнира.
Стоит отметить, что сборная США не потерпела ни одного поражения на этом Кубке Америки.
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