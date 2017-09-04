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https://sport.mail.ru/news/basketball/30889395/
4 сентября 2017, 11:53 | Баскетбол | Чемпионат.com

Сборная США обыграла Аргентину в финале Кубка Америки

Сборная США в седьмой раз в своей истории завоевала золотые медали Кубка Америки по баскетболу.

В финальном поединке подопечные Джеффа ван Ганди победили национальную команду Аргентины со счётом 81:76.

Самым результативным игроком матча стал форвард Джамил Уорни, который набрал 21 очко и собрал 7 подборов. Также Уорни получил награду самому ценному игроку турнира.

Стоит отметить, что сборная США не потерпела ни одного поражения на этом Кубке Америки.
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