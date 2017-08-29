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https://sport.mail.ru/news/basketball/30832474/
29 августа 2017, 15:15 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Торино» объявил о подписании Вуячича

Итальянский баскетбольный клуб «Торино» на своём официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с атакующим защитником Сашей Вуячичем.

В соглашении со словенцем прописана опция, позволяющая ему до 17 сентября заключить контракт с клубом НБА.

Последние два года 33-летний баскетболист провёл в составе «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Вуячич помог своей команде в 42 поединках регулярного чемпионата. Атакующий защитник проводил на площадке по 9,7 минуты, набирал по 3,0 очка, собирал по 1,4 подбора, отдавал по 1,2 передачи, а также совершал по 0,3 перехвата в среднем за игру.
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