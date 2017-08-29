«Торино» объявил о подписании Вуячича

В соглашении со словенцем прописана опция, позволяющая ему до 17 сентября заключить контракт с клубом НБА.



Последние два года 33-летний баскетболист провёл в составе «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Вуячич помог своей команде в 42 поединках регулярного чемпионата. Атакующий защитник проводил на площадке по 9,7 минуты, набирал по 3,0 очка, собирал по 1,4 подбора, отдавал по 1,2 передачи, а также совершал по 0,3 перехвата в среднем за игру.