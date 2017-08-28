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https://sport.mail.ru/news/basketball/30821220/
28 августа 2017, 17:09 | Баскетбол | БЕЛТА

Защитник Джастин Грей покидает баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск»

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из ведущих защитников Джастин Грей покидает баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск». Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.

В стане «драконов» 33-летний американский баскетболист провел три сезона. Джастин Грей пришел в «Цмокі» в сезоне 2014/2015. Всего в составе «Цмоков» он провел 62 матча в Единой Лиге ВТБ. Джастин Грей трижды становился чемпионом Беларуси и дважды выигрывал Кубок страны. Свою карьеру баскетболист продолжит в румынском «Клуже».

Кроме того, столичный клуб подписал контракт с форвардом Максимом Салашем. Белорус перешел в «Цмокі-Мінск» из польского «Кутно», где провел 22 встречи в чемпионате Польши.

«Драконы» проведут первый матч в Единой Лиге ВТБ 19 сентября в Косово против «Сигал Приштины».

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