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27 августа 2017, 14:40 | Баскетбол | ТАСС

Российские баскетболистки проиграли японкам в полуфинале Универсиады

ТАСС, 27 августа. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Японии со счетом 63:84 в полуфинале Универсиады в Тайбэе.

Самым результативным игроком матча стала Саки Хаяси, набравшая 22 очка. В составе сборной России больше всех очков в активе Юлии Гладковой (19).

В финале сборная Японии встретится с австралийками. Россиянки сыграют с командой Тайваня в матче за третье место. Обе встречи пройдут 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.
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