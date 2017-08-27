Российские баскетболистки проиграли японкам в полуфинале Универсиады
ТАСС, 27 августа. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Японии со счетом 63:84 в полуфинале Универсиады в Тайбэе.
Самым результативным игроком матча стала Саки Хаяси, набравшая 22 очка. В составе сборной России больше всех очков в активе Юлии Гладковой (19).
В финале сборная Японии встретится с австралийками. Россиянки сыграют с командой Тайваня в матче за третье место. Обе встречи пройдут 28 августа.
Универсиада завершится 30 августа.
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