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https://sport.mail.ru/news/basketball/30805389/
26 августа 2017, 17:13 | Баскетбол | ТАСС

Российские баскетболистки проиграли японкам и не смогли выйти в финал Универсиады

ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Японии в полуфинале Универсиады в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 84:63 в пользу японской сборной. Самой результативной баскетболисткой в составе российской команды стала Юлия Гладкова, набравшая 19 очков и сделавшая 10 подборов.

В другом полуфинале сборная Австралии одержала победу над командой Тайваня со счетом 79:74.

Финал и матч за бронзовые медали пройдут 28 августа.

На прошлой Универсиаде в 2015 году, которая прошла в южнокорейском Кванджу, россиянки завоевали бронзовые медали.

Универсиада завершится 30 августа.
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