Российские баскетболистки проиграли японкам и не смогли выйти в финал Универсиады

Встреча завершилась со счетом 84:63 в пользу японской сборной. Самой результативной баскетболисткой в составе российской команды стала Юлия Гладкова, набравшая 19 очков и сделавшая 10 подборов.

В другом полуфинале сборная Австралии одержала победу над командой Тайваня со счетом 79:74.

Финал и матч за бронзовые медали пройдут 28 августа.

На прошлой Универсиаде в 2015 году, которая прошла в южнокорейском Кванджу, россиянки завоевали бронзовые медали.

Универсиада завершится 30 августа.