Российские баскетболистки проиграли японкам и не смогли выйти в финал Универсиады
ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Японии в полуфинале Универсиады в Тайбэе.
Встреча завершилась со счетом 84:63 в пользу японской сборной. Самой результативной баскетболисткой в составе российской команды стала Юлия Гладкова, набравшая 19 очков и сделавшая 10 подборов.
В другом полуфинале сборная Австралии одержала победу над командой Тайваня со счетом 79:74.
Финал и матч за бронзовые медали пройдут 28 августа.
На прошлой Универсиаде в 2015 году, которая прошла в южнокорейском Кванджу, россиянки завоевали бронзовые медали.
Универсиада завершится 30 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter