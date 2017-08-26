Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/30804750/
26 августа 2017, 15:22 | Баскетбол | Чемпионат.com

Один из лучших игроков в истории Польши Вуйчик умер от лейкемии в 47 лет

Один из самых титулованных игроков в истории польского баскетбола центровой Адам Вуйчик 26 августа умер от лейкемии в возрасте 47 лет, сообщает Eurohoops.

За 15 лет профессиональной карьеры, которая была завершена в 2012 году, Вуйчик восемь раз становился чемпионов Польши, дважды обладателем Кубка Польши и однажды чемпионом Бельгии в составе «Шарлеруа». Кроме того, он трижды признавался ценным игроком чемпионата Польши, а также приглашался на Матч звёзд чемпионата Греции в период выступлений за «Перистери». В активе центрового значатся 149 матчей за сборную Польши.

Вуйчик с 10 087 очками до сих пор является самым результативным игроком в истории чемпионата Польши.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Мужская молодежная сборная Беларуси (U-20) потерпела крупное поражение в матче со сверстниками из Польши в рамках ЧЕ

Мужская молодежная сборная Беларуси (U-20) потерпела крупное поражение в матче со сверстниками из Польши в рамках ЧЕ

В воскресенье, 16 июля, мужская молодежная сборная Беларуси (U-20) потерпела крупное поражение в матче со сверстниками из Польши в рамках чемпионата Европы (дивизион «B»). Турнир проходит в румынском городе Орадя.
Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?