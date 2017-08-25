БК «НН» подписал контракт с защитником Максимом Колюшкиным
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» подписал контракт с защитником Максимом Колюшкиным. Как сообщается на сайте клуба, контракт с 26-летним Максимом Коклюшкиным рассчитан на один сезон.
Отмечается, что свой прошлый сезон баскетболист провел в саратовском «Автодоре», а недавно прибыл из расположения в сборной России.
Согласно информации, рост новичка БК «НН» составляет 192 см, вес 78 кг. Максим Колюшкин родился в
Как отметил главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич, Максим Колюшкин, за последние четыре года не получал достаточно игрового времени в предыдущих коллективах и не раскрыл весь свой потенциал. «Сейчас он настроен доказать, что способен взять на себя важную роль в команде», — подчеркнул наставник «нижегородцев».
«Многие игроки мечтают оказаться в таком коллективе, как “Нижний Новгород”, и поработать с Зораном Лукичем. Парни тренируются уже больше двух недель, поэтому сейчас мне необходимо максимально быстро войти в процесс. С тем, чтобы влиться в коллектив, проблем точно не возникнет!», — заявил в ответ новый игрок.
Напомним, на прошлой неделе в состав БК «Нижний Новгород» вошёл Кирилл Осьминин, а ещё ранее двухлетний контракт с командой заключил экс — звезда американского клуба «Коннектикут Хаскис» Стерлинг Гиббс.
Кроме того, в начале августа в команду вернулся форвард Вадим Панин.
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