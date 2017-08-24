Украинским баскетболистам предложили провести договорной матч на Универсиаде

«После матча с командой Австралии мне стала поступать информация, что какой-то неизвестный выходит на связь с игроками, — сказал Плеханов. — Это повторялось неоднократно. Своим ребятам я полностью доверяю, и ожидаемо, что они сразу сообщили об этом главному тренеру, а я, в свою очередь, информирую ФБУ».

«Ребятам поступали сообщения и даже звонки с предложением подкорректировать результат в нужном русле. Это русскоязычный человек, скорее всего, находится здесь, ребятам представлялся как Паша. Я уверен, что с нашей командой подобные выходки не пройдут», — добавил он.

Сборная Украины победила австралийцев в матче группового этапа со счетом 80:76. Украинская команда занимает третье место в группе D, уступая командам Израиля (второе место) и Литвы (первое место) по дополнительным показателям. Австралийцы идут на четвертом месте.

В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы по шесть команд. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.