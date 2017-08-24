Баскетболистам сборной Украины предложили сдать матч на Универсиаде-2017
Игроки сборной Украины, выступающие на Универсиаде в Тайбэе, получили предложение сдать матч. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).
«Мне стала поступать информация, что
Представители Федерации баскетбола Украины написали заявление в полицию.
На Универсиаде украинские баскетболисты выиграли три матча из трех — у Австралии (80:76), Мозамбика (111:42) и России (72:65).
Ранее в четверг, 24 августа, Федерация хоккея Украины (ФХУ) дисквалифицировала на неопределенный срок игроков национальной сборной страны Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу за попытку сдать матч на чемпионате мира в дивизионе IА (вторая по силе лига в мировом хоккее) против команды Южной Кореи.
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