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24 августа 2017, 13:44 | Баскетбол | Lenta.Ru

Баскетболистам сборной Украины предложили сдать матч на Универсиаде-2017

Игроки сборной Украины, выступающие на Универсиаде в Тайбэе, получили предложение сдать матч. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

«Мне стала поступать информация, что какой-то неизвестный выходит на связь с игроками. Это повторялось неоднократно. Ребятам поступали сообщения и даже звонки с предложением подкорректировать результат в нужном русле. Это русскоязычный человек, ребятам представлялся как Паша», — рассказал главный тренер команды Валерий Плеханов.

Представители Федерации баскетбола Украины написали заявление в полицию.

На Универсиаде украинские баскетболисты выиграли три матча из трех — у Австралии (80:76), Мозамбика (111:42) и России (72:65).

Ранее в четверг, 24 августа, Федерация хоккея Украины (ФХУ) дисквалифицировала на неопределенный срок игроков национальной сборной страны Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу за попытку сдать матч на чемпионате мира в дивизионе IА (вторая по силе лига в мировом хоккее) против команды Южной Кореи.
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