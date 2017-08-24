Российские баскетболисты проиграли команде Австралии в матче группового этапа Универсиады
ТАСС, 24 августа. Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Австралии в четвертом матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе.
Встреча группы D завершилась со счетом 89:71 в пользу австралийцев.
Сборная России с пятью очками занимает пятое место в турнирной таблице. Австралийская команда идет на второй строчке (6).
В следующем матче сборная России сыграет с командой Литвы. Украинские баскетболисты встретятся с командой Израиля. Оба матча состоятся в пятницу.
В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы по шесть команд. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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