Российские баскетболисты проиграли команде Украины на групповом этапе Универсиады
ТАСС, 23 августа. Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Украины в третьем матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе.
Встреча группы D завершилась со счетом 72:65 в пользу украинцев.
Сборная России с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице. Украинская команда идет на первой строчке (6).
В следующем матче сборная России сыграет с командой Австралии. Украинские баскетболисты встретятся с командой Латвии. Оба матча состоятся в четверг.
В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter