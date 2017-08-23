Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/30769371/
23 августа 2017, 12:04 | Баскетбол | ТАСС

Российские баскетболисты проиграли команде Украины на групповом этапе Универсиады

ТАСС, 23 августа. Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Украины в третьем матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 72:65 в пользу украинцев.

Сборная России с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице. Украинская команда идет на первой строчке (6).

В следующем матче сборная России сыграет с командой Австралии. Украинские баскетболисты встретятся с командой Латвии. Оба матча состоятся в четверг.

В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости

Победитель Кубка Гагарина сезона-2017/18 получит более 30 млн рублей от ТВ-прав

WADA еще раз проверит РУСАДА через четыре месяца после восстановления агентства в правах

Кудряшов: сборная России ощутила сумасшедшую поддержку на Кубке конфедераций

Отбор в команду России по киберспорту на ЧМ завершится в начале сентября