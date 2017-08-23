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https://sport.mail.ru/news/basketball/30767555/
23 августа 2017, 11:14 | Баскетбол | ТАСС

Российские баскетболистки победили австралиек вышли в четвертьфинал Универсиады

ТАСС, 23 августа. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Австралии в третьем матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 63:58 в пользу россиянок.

Сборная России набрала шесть очков и с первого места вышла в четвертьфинал. Соперник российских баскетболисток по ¼ финала определится позднее.

Матчи четвертьфиналов пройдут 25 августа.

В женском баскетбольном турнире Универсиады 16 сборных разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.
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