Российские баскетболистки победили австралиек вышли в четвертьфинал Универсиады
ТАСС, 23 августа. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Австралии в третьем матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.
Встреча группы D завершилась со счетом 63:58 в пользу россиянок.
Сборная России набрала шесть очков и с первого места вышла в четвертьфинал. Соперник российских баскетболисток по ¼ финала определится позднее.
Матчи четвертьфиналов пройдут 25 августа.
В женском баскетбольном турнире Универсиады 16 сборных разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 28 августа.
Универсиада завершится 30 августа.
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