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https://sport.mail.ru/news/basketball/30742538/
21 августа 2017, 11:11 | Баскетбол | Р-Спорт

БК «Астана» завершил формирование состава на сезон

МОСКВА, 21 авг — Р-Спорт. Казахстанский баскетбольный клуб «Астана» продлил соглашение с форвардом Леонидасом Каселакисом и закончил формирование состава на предстоящий сезон, сообщается на официальном сайте команды Единой лиги ВТБ.

В прошлом сезоне в «Астане» 27-летний греческий баскетболист набирал в среднем за игру по 7,3 очка, делал 4,7 подбора и 1,4 передачи.

Таким образом, «Астану» в следующем сезоне представят казахстанские игроки в лице Рустама Ергали, Рустама Мурзагалиева, Антона Пономарева, Александра Жигулина, Дмитрия Гаврилова, Максима Марчука, Дениса Дегтярева, Вадима Щербака, Анатолия Колесникова, а также легионеры Джастин Картер, Ларри Гордон, Ике Удано, Хордур Вильхальмсон, Энтони Клеммонс и Каселакис.

В июне новым главным тренером команды был назначен Костас Флеваракис, в штаб которого входят Костас Папазоглу, Костас Масурас и Михаил Карпенко.

В прошлом сезоне «Астана» вылетела в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив московскому ЦСКА — 0−3.
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