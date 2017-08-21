БК «Астана» завершил формирование состава на сезон
МОСКВА, 21 авг —
Р-Спорт. Казахстанский баскетбольный клуб «Астана» продлил соглашение с форвардом Леонидасом Каселакисом и закончил формирование состава на предстоящий сезон, сообщается на официальном сайте команды Единой лиги ВТБ.
В прошлом сезоне в «Астане» 27-летний греческий баскетболист набирал в среднем за игру по 7,3 очка, делал 4,7 подбора и 1,4 передачи.
Таким образом, «Астану» в следующем сезоне представят казахстанские игроки в лице Рустама Ергали, Рустама Мурзагалиева, Антона Пономарева, Александра Жигулина, Дмитрия Гаврилова, Максима Марчука, Дениса Дегтярева, Вадима Щербака, Анатолия Колесникова, а также легионеры Джастин Картер, Ларри Гордон, Ике Удано, Хордур Вильхальмсон, Энтони Клеммонс и Каселакис.
В июне новым главным тренером команды был назначен Костас Флеваракис, в штаб которого входят Костас Папазоглу, Костас Масурас и Михаил Карпенко.
В прошлом сезоне «Астана» вылетела в первом раунде
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