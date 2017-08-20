Белорусские баскетболисты вышли в основной раунд квалификации чемпионата мира

В заключительном поединке предварительной группы D белорусы уступили в Коимбре команде Португалии в овертайме с минимальной разницей в счете — 78:79 (22:23, 15:19, 14:10, 16:15, 11:12). Самым результативным в составе белорусской дружины стал Виталий Лютыч, набравший 18 очков.

Несмотря на поражение, команда Александра Крутикова заняла второе место и вместе с лидером группы сборной Болгарии вышла в следующий этап отбора на мировое первенство. Итоговое положение в группе D: Болгария — 8 очков, Беларусь — 5, Португалия — 5.

Из других групп первого квалификационного этапа борьбу продолжат сборные Австрии, Швеции, Боснии и Герцеговины, Нидерландов, Эстонии и Косово. В основном раунде европейской квалификации выступят 32 команды. Жеребьевка групп состоится 24 августа в Мюнхене, а сам турнир начнется в конце ноября.

В Софии юношеская сборная Беларуси (U-16) в заключительном поединке континентального первенства в дивизионе В обыграла сверстников из Польши 82:73 (14:17, 20:17, 22:15, 26:14) и заняла 9-е итоговое место. Путевки в элитный дивизион завоевали команды Греции, Нидерландов и Грузии.