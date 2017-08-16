Кевин Джонс отказывается возвращаться в «Локомотив-Кубань»

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Джонс уже уведомил клуб, что хочет отказаться от контракта на сезон-2017/18 без каких-либо компенсаций, сообщил «Известиям» источник в краснодарской команде.

— По его словам, он устал от жизни в Европе и даже готов сильно потерять в деньгах ради возвращения в США, — отметил собеседник «Известий». — Причем игрок понимает, что возвращение в клуб НБА для него практически нереально. Поэтому он готов продолжить карьеру в D-лиге. Руководство «Локо» пока пытается уговорить игрока остаться. Думаю, понимание по этому поводу наступит ближе к первому сбору команды (в конце августа. — «Известия»).

Тем не менее клуб уже подстраховался от возможного ухода Джонса, подписав трех новичков на позицию пятого номера. Ими стали 30-летний экс-центровой «Енисея» Фрэнк Эгелар, 28-летний Брайан Квале, в прошлом сезоне выступавший за немецкий «Ольденбург», и 29-летний Иван Нелюбов (ЦСКА, «Нижний Новгород», «Парма»).

В «Локомотив-Кубани» отказались официально комментировать ситуацию с продолжением дальнейшего сотрудничества с американским центровым.

Во время учебы в университете Кевин Джонс показывал очень высокие результаты, однако в итоге так и не сумел убедить генеральных менеджеров команд НБА в своей состоятельности. В ноябре 2012 года игрок подписал контракт с клубом «Кливленд Кавальерс», но закрепиться в сильнейшей лиге мира у него не получилось. Кевин показал довольно слабую статистику (3 очка и 2,4 подбора в среднем за матч) и следующий сезон провел в филиппинской команде «Сан-Мигель Бирмен». В июле 2014 года он предпринял еще одну попытку заиграть в НБА и неплохо проявил себя в составе «Индианы» в Летней лиге-2014. В сентябре этого же года он подписал краткосрочный контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», однако был отчислен из клуба уже в конце октября.

Гораздо ярче Кевин Джонс проявил себя в Европе, где в составе «Партизана» стал звездой Адриатической лиги. В сезоне-2015/16 статистика американца составила 16,3 очка и 7,8 подбора в среднем за встречу. В «Локомотиве» Джонс был призван заменить Криса Синглтона и Энтони Рэндольфа, которые пошли на повышение после успешного сезона в Евролиге. И надо признать, что он справился с этой задачей. Трудолюбивый баскетболист стал одним из лучших игроков регулярного сезона Единой лиги ВТБ, олицетворяя крепкую оборону клуба при Саше Обрадовиче. Грамотный выбор позиции, цепкость и крепкая посадка вывели Джонса в десятку лучших подбирающих. Кевин демонстрировал высокий процент дальних бросков, став лидером коллектива. Его травма в серии плей-офф с УНИКСом стала серьезным ударом по амбициям «Локо» — например, в полуфинале с ЦСКА потеря американского центрового была очень ощутимой.

Добавим, что сейчас в ростере «Локомотива» — восемь легионеров. Однако в Лигу ВТБ можно заявить только семь иностранцев, и если Джонс всё же примет решение вернуться в Краснодар, клубу придется отказаться от одного из них.