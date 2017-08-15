Российские баскетболисты уступили латвийцам в 1/8 финала юношеского ЧЕ в Черногории
МОСКВА, 15 авг —
Р-Спорт. Сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Латвии в овертайме в матче 1/8 финала юношеского чемпионата Европы (игроки не старше 16 лет), который проходит в Подгорице (Черногория).
Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 83:81 (15:14, 18:25, 15:18, 22:14, 13:10) в пользу латвийцев. У сборной России 20 очков набрал Денис Ковалев, 18 — Дмитрий Кадошников, который добавил к ним 13 подборов.
Соперником латвийской команды в борьбе за место в полуфинале будет победитель противостояния Словения — Хорватия.
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