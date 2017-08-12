«Выбирали между Барцокасом и Блаттом». Павел Астахов — о переменах в «Химках»
Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов побывал в гостях у «Советского спорта». Мы обсудили предстоящий сезон в Евролиге, смену главного тренера команды, новый контракт Алексея Шведа и шансы нашей сборной на чемпионате Европы.
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О НАЗНАЧЕНИИ БАРЦОКАСА
— Когда решался вопрос с новым главным тренером, на финальном этапе у нас определилось две кандидатуры — Георгиос Барцокас и Дэвид Блатт. Блатта любят в России — конечно, мы хотели видеть его в нашей команде. Но не секрет, что он надеется через год вернуться в НБА, а в настоящий момент у Дэвида есть действующий контракт с «Дарушафакой». Блатт честно объяснил, что у него остались невыполненные обязательства перед его нынешним клубом и он не готов к переезду в Химки. В итоге мы сосредоточились на переговорах с Барцокасом и быстро пришли к соглашению.
— Но ведь он провалил свой последний сезон в «Барселоне» — даже не вышел в
— Конечно, нас тоже волновал этот вопрос. Георгиос объяснил, почему так получилось. Было много причин. Начиная от того, что его ожидания по комплектованию команды не совпали с реальностью, и заканчивая травмами ведущих игроков. В конце концов, один год — не показателен. Барцокас выигрывал Евролигу с «Олимпиакосом» в 2013 году. Выводил в «Финал четырех» «Локомотив-Кубань». Он работал в России, знает и любит нашу страну, знает многих ведущих баскетболистов и прекрасно представляет, что его ждет в «Химках». Еще немаловажно — Барцокас, в отличие от Душко Ивановича, уже играл в Евролиге при новом формате регулярного чемпионата. У него есть тот опыт, которого пока нет у нас, и это имеет важное значение.
— То есть, приглашали грека чисто под Евролигу?
— Не совсем. Я помню его сезон в «Локо». Кубанцы тогда заняли третье место на «Финале четырех» в Берлине, но места в Евролиге не сохранили. Потому что уступили нам в четвертьфинале Лиги ВТБ. Я тогда заметил — Барцокас слишком сосредоточен на европейском турнире и не так много внимания уделяет внутреннему. А ведь путевка в Евролигу доступна только через Лигу ВТБ — лицензии «А» у нас нет! Тот же успех «Локомотива» в немецкой столице не помог им остаться в Европе. В итоге команда потеряла часть финансирования и многих ведущих игроков. Нас такой вариант не устраивает. Я объяснил Барцокасу — «Химкам» важны успехи на обеих аренах. Он нашу позицию понял.
— По слухам, одна из причин отставки Ивановича — тот факт, что ни действующие игроки команды, ни потенциальные новички не хотели работать с Душко.
— Я такие разговоры тоже слышал. Но в частных беседах с ребятами никто подобной мысли не высказывал. Да, не всех все устраивало в подходе Душко. Он — представитель старой,
Есть еще один важный нюанс. Открою небольшой секрет, но это тоже повлияло на решение расстаться с Ивановичем — мы ни разу под его руководством не дали бой ЦСКА. Когда главным тренером был Римас Куртинайтис, «Химки» армейцев даже в Евролиге обыгрывали. А с Душко за семь матчей ни разу в концовку не зашли… Словно смирялись с поражением заранее. Так дальше продолжать нельзя.
О КОНТРАКТЕ ШВЕДА
— Первый год в «Химках» у Леши ушел на адаптацию, но второй сезон он провел на высочайшем уровне. Да, были и неудачные матчи, но в целом Швед доказал — он остается одним из лучших игроков Европы. Алексей играет ярко, красиво, эффективно, на него ходят зрители, и он — лидер нашей команды. Разумеется, мы хотели продлить с ним контракт! Но оставался шанс, что Шведа позовут обратно в НБА. Ему могли предложить такой крупный контракт, который бы мы не перебили. Сейчас этого не случилось, а возвращаться за океан просто так Леше уже неинтересно. Так что мы продлили соглашение до 2020 года.
— Правда, что в его контракте больше нет опции о досрочном расторжении в случае предложения из НБА?
— Нас тоже можно понять — мы хотим определенной стабильности. Терять в
— Тот факт, что Швед продлил контракт только после расставания «Химок» с Ивановичем — совпадение?
— Именно так. После окончания сезона он улетел в отпуск, занимался лечением старой травмы ноги, потом тренировался с папой в Белгороде. Нам было некуда торопиться. Когда время пришло — мы обсудили детали соглашения и поставили подписи под контрактом. Смена главного тренера тут не при чем.
О НОВИЧКАХ КОМАНДЫ
— Я очень хотел пригласить Стефана Марковича еще прошлым летом. Но Иванович,
— Марковичу сделали предложение по ходу полуфинала?
— Нет, конечно.
— Как удалось вернуть Тайлера Ханикатта?
— Мы не попали в Евролигу в прошлом году, а Тайлер хотел выступать именно в этом турнире. Поэтому перешел в «Анадолу Эфес». На мой взгляд, он очень серьезно прибавил за последний сезон. Конечно, его запросы тоже выросли. Переговоры были непростыми, но в итоге Ханикатт согласился вернуться. Что касается остальных новичков, то их приглашение было инициативой Барцокаса. Надеюсь, парни впишутся в команду. Тот же Малькольм Томас, пусть и недолго, но играл с Шведом в «Филадельфии». Так что в «Химках» у него уже есть знакомый человек — это всегда важно.
— Кого не смогли подписать, хотя очень хотели?
— Мы следим за всеми важными свободными агентами. Например, вели переговоры с Отелло Хантером, хотя он выбрал ЦСКА. В том числе потому, что давно дружит с Кайлом Хайнсом — играл с ним еще в «Олимпиакосе» у Барцокаса. Год назад я хотел пригласить Энтони Рэндольфа, но он переехал из «Локо» в «Реал». В общем, много кого можно вспомнить.
О МАТЧАХ ЕВРОЛИГИ В МЫТИЩАХ
— Увы, наш родной зал не подходит под требования Евролиги. Вместимость арены «Химок» — 3500 человек, а нужно минимум 5000. Кстати, дворец в «Крылатском», где мы играли в позапрошлом сезоне, тоже этим критериям не соответствует — там 4100 мест. Конечно, жаль, что мы не сможем проводить домашние матчи такого важного турнира дома, но деваться некуда — или искать альтернативный вариант, или оставаться без Евролиги. Нас поняли и в администрации Химок, и наши спонсоры. Надеюсь, поймут и болельщики.
— Почему выбрали именно Мытищи?
— Изучали разные варианты. В том числе — «Мегаспорт», где играет ЦСКА. Но, в конце концов, мы представляем Подмосковье. И хочется играть именно в этом регионе, а не в Москве. Подходящих арен в области три — в Подольске, Балашихе и в Мытищах. Все, кстати, ледовые. Мытищи к нам — ближе всего.
— Такой «переезд» сильно ударил по бюджету?
— У Евролиги жесткие требования ко всему — от качества паркета до освещения площадки, системы контроля времени и даже предматчевого шоу. Приходится соответствовать. В Мытищах раньше не играли в баскетбол — мы закупили полный комплект оборудования, от настила площадки до колец и стоек со щитами. Будем
— Планируете помогать болельщикам добираться до стадиона?
— Мы и раньше организовывали специальные автобусы от Химок до Крылатского. Конечно, будем помогать им и теперь. Нам очень важна поддержка своих болельщиков — надеюсь, посещаемость будет на уровне. Заодно повысим интерес к нашему спорту у жителей Мытищ — ведь баскетбольных матчей такого уровня в городе никогда не приводилось.
— Какой результат в Евролиге будете считать приемлемым?
— Выход в
— А кто тогда фаворит? «Фенербахче»?
— На бумаге — да. Команда уровня НБА с потрясающим тренером, которому дали
ОБ ИГРОКАХ В СБОРНОЙ И ЕВРОБАСКЕТЕ
— Обидно, что руководство Евролиги и ФИБА не может договориться друг с другом о расписании клубного турнира и матчей отборочного турнира ЧМ-2019, а страдать вынуждены клубы. В итоге мы выбираем между плохим и очень плохим вариантом — пускать лидеров в национальные команды, рискуя результатами в Евролиге, или не пускать, что бьет по интересам сборной. Как бывший игрок, я понимаю — это почетно и важно представлять свою страну. Сам мечтал о главной команде, пока выступал, но попал только на
— Вы сразу заявили, что отпускать никого не будете. Глава РФБ Андрей Кириленко потом отметил, что вопрос еще будет обсуждаться…
— Кириленко прав. Проблемы надо решать по мере поступления. У нас нет самоцели помешать сборной. Тут важно найти компромисс. По сути, все упирается в две даты, когда матчи Евролиги накладываются на матчи отборочного турнира ЧМ-2019 — в ноябре и в феврале. Возможно, осенью тренерский штаб сборной решит, что команда может обойтись без условного Шведа, а зимой мы поймем, что и так выходим в
— Раз уж заговорили о сборной — что нам светит на предстоящем Евробаскете?
— У России — сильнейший состав за последние пять лет — после Олимпиады в Лондоне. Этот тезис бесспорен. Но может ли этот состав бороться за золото? В Европе есть три сильнейшие команды — Франция, Сербия, Испания. У них много звезд, солидная скамейка, глубина состава. Если большинство лидеров в обойме, эти команды — фавориты. У России ситуация похуже. Но у нас хватает сильных игроков. Если тренерский штаб сумеет грамотно подготовиться к турниру, плюс мы избежим новых травм (а вылет Сергея Карасева — это серьезная потеря!), то минимум должны выходить в
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