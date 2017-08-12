О НАЗНАЧЕНИИ БАРЦОКАСА

— Когда решался вопрос с новым главным тренером, на финальном этапе у нас определилось две кандидатуры — Георгиос Барцокас и Дэвид Блатт. Блатта любят в России — конечно, мы хотели видеть его в нашей команде. Но не секрет, что он надеется через год вернуться в НБА, а в настоящий момент у Дэвида есть действующий контракт с «Дарушафакой». Блатт честно объяснил, что у него остались невыполненные обязательства перед его нынешним клубом и он не готов к переезду в Химки. В итоге мы сосредоточились на переговорах с Барцокасом и быстро пришли к соглашению.

— Но ведь он провалил свой последний сезон в «Барселоне» — даже не вышел в плей-офф Евролиги.

— Конечно, нас тоже волновал этот вопрос. Георгиос объяснил, почему так получилось. Было много причин. Начиная от того, что его ожидания по комплектованию команды не совпали с реальностью, и заканчивая травмами ведущих игроков. В конце концов, один год — не показателен. Барцокас выигрывал Евролигу с «Олимпиакосом» в 2013 году. Выводил в «Финал четырех» «Локомотив-Кубань». Он работал в России, знает и любит нашу страну, знает многих ведущих баскетболистов и прекрасно представляет, что его ждет в «Химках». Еще немаловажно — Барцокас, в отличие от Душко Ивановича, уже играл в Евролиге при новом формате регулярного чемпионата. У него есть тот опыт, которого пока нет у нас, и это имеет важное значение.

— То есть, приглашали грека чисто под Евролигу?

— Не совсем. Я помню его сезон в «Локо». Кубанцы тогда заняли третье место на «Финале четырех» в Берлине, но места в Евролиге не сохранили. Потому что уступили нам в четвертьфинале Лиги ВТБ. Я тогда заметил — Барцокас слишком сосредоточен на европейском турнире и не так много внимания уделяет внутреннему. А ведь путевка в Евролигу доступна только через Лигу ВТБ — лицензии «А» у нас нет! Тот же успех «Локомотива» в немецкой столице не помог им остаться в Европе. В итоге команда потеряла часть финансирования и многих ведущих игроков. Нас такой вариант не устраивает. Я объяснил Барцокасу — «Химкам» важны успехи на обеих аренах. Он нашу позицию понял.

— По слухам, одна из причин отставки Ивановича — тот факт, что ни действующие игроки команды, ни потенциальные новички не хотели работать с Душко.

— Я такие разговоры тоже слышал. Но в частных беседах с ребятами никто подобной мысли не высказывал. Да, не всех все устраивало в подходе Душко. Он — представитель старой, советско-югославской школы: гоняет подопечных без продыху, никаких выходных… Конечно, многим не нравятся такие нагрузки. Но до открытых конфликтов не доходило. Хотя сама система Ивановича, на мой взгляд, не вполне соответствует современной реальности. У Евролиги изменился формат, матчей проводится больше, в том числе — важных. В Единой лиге их тоже меньше не стало. Нагрузку надо рассчитывать так, чтобы баскетболисты не выдыхались к концу сезона. Барцокас лучше понимает, как это сделать.

Есть еще один важный нюанс. Открою небольшой секрет, но это тоже повлияло на решение расстаться с Ивановичем — мы ни разу под его руководством не дали бой ЦСКА. Когда главным тренером был Римас Куртинайтис, «Химки» армейцев даже в Евролиге обыгрывали. А с Душко за семь матчей ни разу в концовку не зашли… Словно смирялись с поражением заранее. Так дальше продолжать нельзя.

О КОНТРАКТЕ ШВЕДА

— Первый год в «Химках» у Леши ушел на адаптацию, но второй сезон он провел на высочайшем уровне. Да, были и неудачные матчи, но в целом Швед доказал — он остается одним из лучших игроков Европы. Алексей играет ярко, красиво, эффективно, на него ходят зрители, и он — лидер нашей команды. Разумеется, мы хотели продлить с ним контракт! Но оставался шанс, что Шведа позовут обратно в НБА. Ему могли предложить такой крупный контракт, который бы мы не перебили. Сейчас этого не случилось, а возвращаться за океан просто так Леше уже неинтересно. Так что мы продлили соглашение до 2020 года.

— Правда, что в его контракте больше нет опции о досрочном расторжении в случае предложения из НБА?

— Нас тоже можно понять — мы хотим определенной стабильности. Терять в какой-то момент своего лучшего игрока никто не хочет. Так что от такой опции мы отказались. Но если Шведа очень захотят снова видеть в НБА, можно будет договориться об отступных, о выкупе контракта. Из принципа мешать Леше вернуться в Америку, если он этого захочет и у него будет достойный вариант, мы не станем. Просто хотим иметь право на какую-то компенсацию за потерю своего лидера.

— Тот факт, что Швед продлил контракт только после расставания «Химок» с Ивановичем — совпадение?

— Именно так. После окончания сезона он улетел в отпуск, занимался лечением старой травмы ноги, потом тренировался с папой в Белгороде. Нам было некуда торопиться. Когда время пришло — мы обсудили детали соглашения и поставили подписи под контрактом. Смена главного тренера тут не при чем.

О НОВИЧКАХ КОМАНДЫ

— Я очень хотел пригласить Стефана Марковича еще прошлым летом. Но Иванович, почему-то, не видел его в составе. Хотя позже изменил свое мнение. Когда Стефан помог «Зениту» дважды победить нас в начале полуфинальной серии Лиги ВТБ, Душко сказал: «Какой классный парень! Жаль, что играет не за нас». Та серия, вообще, добавила мне седых волос. Но «Зенит» сгубило, что они, ведя 2:0, начали видеть себя в финале. В спорте такие вещи не проходят — бороться надо до конца. Мы не опустили руки и все-таки добились успеха.

— Марковичу сделали предложение по ходу полуфинала?

— Нет, конечно. Во-первых, в тот момент он бы сказал: «Пойду куда угодно, только не в “Химки”!». Такой был уровень накала страстей в этой серии. Во-вторых, мы еще не знали — попадем в Евролигу или нет? Для игроков подобного уровня очень важно выступать в подобном турнире. Так они остаются на виду, могут обеспечить себе лучшие контракты. Если бы мы задачу не выполнили — звать Марковича не было бы смысла. Но я рад, что в итоге мы с ним договорились. Стефан много лет провел в сборной с Милошем Теодосичем. Он знает, как помочь яркому лидеру, и при этом в нужный момент взять игру на себя. Делал это и в команде Сербии, и в «Зените» — если что-то не получалось у Сергея Карасева. Думаю, с Алексеем Шведом они составят отличную пару защитников.

— Как удалось вернуть Тайлера Ханикатта?

— Мы не попали в Евролигу в прошлом году, а Тайлер хотел выступать именно в этом турнире. Поэтому перешел в «Анадолу Эфес». На мой взгляд, он очень серьезно прибавил за последний сезон. Конечно, его запросы тоже выросли. Переговоры были непростыми, но в итоге Ханикатт согласился вернуться. Что касается остальных новичков, то их приглашение было инициативой Барцокаса. Надеюсь, парни впишутся в команду. Тот же Малькольм Томас, пусть и недолго, но играл с Шведом в «Филадельфии». Так что в «Химках» у него уже есть знакомый человек — это всегда важно.

— Кого не смогли подписать, хотя очень хотели?

— Мы следим за всеми важными свободными агентами. Например, вели переговоры с Отелло Хантером, хотя он выбрал ЦСКА. В том числе потому, что давно дружит с Кайлом Хайнсом — играл с ним еще в «Олимпиакосе» у Барцокаса. Год назад я хотел пригласить Энтони Рэндольфа, но он переехал из «Локо» в «Реал». В общем, много кого можно вспомнить.

О МАТЧАХ ЕВРОЛИГИ В МЫТИЩАХ

— Увы, наш родной зал не подходит под требования Евролиги. Вместимость арены «Химок» — 3500 человек, а нужно минимум 5000. Кстати, дворец в «Крылатском», где мы играли в позапрошлом сезоне, тоже этим критериям не соответствует — там 4100 мест. Конечно, жаль, что мы не сможем проводить домашние матчи такого важного турнира дома, но деваться некуда — или искать альтернативный вариант, или оставаться без Евролиги. Нас поняли и в администрации Химок, и наши спонсоры. Надеюсь, поймут и болельщики.

— Почему выбрали именно Мытищи?

— Изучали разные варианты. В том числе — «Мегаспорт», где играет ЦСКА. Но, в конце концов, мы представляем Подмосковье. И хочется играть именно в этом регионе, а не в Москве. Подходящих арен в области три — в Подольске, Балашихе и в Мытищах. Все, кстати, ледовые. Мытищи к нам — ближе всего.

— Такой «переезд» сильно ударил по бюджету?

— У Евролиги жесткие требования ко всему — от качества паркета до освещения площадки, системы контроля времени и даже предматчевого шоу. Приходится соответствовать. В Мытищах раньше не играли в баскетбол — мы закупили полный комплект оборудования, от настила площадки до колец и стоек со щитами. Будем собирать-разбирать площадку на время туров, ведь на арене еще проходят матчи МХЛ (Молодежной хоккейной лиги, — Прим. ред.). Это дорого, но деваться все равно некуда.

— Планируете помогать болельщикам добираться до стадиона?

— Мы и раньше организовывали специальные автобусы от Химок до Крылатского. Конечно, будем помогать им и теперь. Нам очень важна поддержка своих болельщиков — надеюсь, посещаемость будет на уровне. Заодно повысим интерес к нашему спорту у жителей Мытищ — ведь баскетбольных матчей такого уровня в городе никогда не приводилось.

— Какой результат в Евролиге будете считать приемлемым?

— Выход в плей-офф. Конкуренция в турнире высока, при новом формате мы раньше не выступали, да и при прежнем в четвертьфинал не выходили. Получится на этот раз — можно сказать, что с задачей справились. Хотя, понятно, всегда стремимся к победе.

— А кто тогда фаворит? «Фенербахче»?

— На бумаге — да. Команда уровня НБА с потрясающим тренером, которому дали карт-бланш, и он им воспользовался. Но баскетбол — «живой» вид спорта. Любое изменение в составе влияет на игру. Из «Фенера» за океан отправились Экпе Юдо и Богдан Богданович. Конечно, парням нашли замену, но команда — живой организм, и как все заново сыграются, смогут ли сохранить прежнюю «химию» — большой вопрос. То же касается, например, ЦСКА. Армейцев покинул Теодосич, на смену Милошу пришел Серхио Родригес. Вроде — защитники одного уровня. Но сможет ли испанец так же сыграться с Нандо Де Коло? Если сможет, насколько быстро? Как изменятся тренерские схемы с учетом таких серьезных перемен? Пока никто не знает.

ОБ ИГРОКАХ В СБОРНОЙ И ЕВРОБАСКЕТЕ

— Обидно, что руководство Евролиги и ФИБА не может договориться друг с другом о расписании клубного турнира и матчей отборочного турнира ЧМ-2019, а страдать вынуждены клубы. В итоге мы выбираем между плохим и очень плохим вариантом — пускать лидеров в национальные команды, рискуя результатами в Евролиге, или не пускать, что бьет по интересам сборной. Как бывший игрок, я понимаю — это почетно и важно представлять свою страну. Сам мечтал о главной команде, пока выступал, но попал только на один-единственный сбор — в официальных матчах не сыграли ни разу. С другой стороны, в данный момент мне в первую очередь важны интересы «Химок». Евролига — слишком важный турнир, чтобы рисковать даже одним матчем регулярного чемпионата.

— Вы сразу заявили, что отпускать никого не будете. Глава РФБ Андрей Кириленко потом отметил, что вопрос еще будет обсуждаться…

— Кириленко прав. Проблемы надо решать по мере поступления. У нас нет самоцели помешать сборной. Тут важно найти компромисс. По сути, все упирается в две даты, когда матчи Евролиги накладываются на матчи отборочного турнира ЧМ-2019 — в ноябре и в феврале. Возможно, осенью тренерский штаб сборной решит, что команда может обойтись без условного Шведа, а зимой мы поймем, что и так выходим в плей-офф, и того же Шведа будем готовы спокойно отпустить. Сейчас рано говорить что-то определенное.

— Раз уж заговорили о сборной — что нам светит на предстоящем Евробаскете?