В Актобе открылся профессиональный баскетбольный клуб
8 августа состоялась презентация баскетбольной команды «Актобе», в которой принял участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.
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Баскетбольный клуб «Актобе» будет выступать в высшей лиге Казахстана и с гордостью представит Актюбинскую область на соревнованиях самого высокого уровня. Как и основная футбольная и футзальная команда города, БК «Актобе» уже полностью экипирован в «красно-белые» цвета. Костяк команды составят местные талантливые баскетболисты. БК «Актобе» будет играть под своей эмблемой. Основа эмблемы БК «Актобе» составляет элементы логотипа футбольного клуба «Актобе». Отличие лишь в том, что на эмблеме баскетбольного клуба изображен баскетбольный мяч вместо футбольного, а также изменена аббревиатура. Был выбран именно такой логотип для того, чтобы профессиональные спортсмены выступали с эмблемой уже развитого и известного бренда ФК «Актобе».
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