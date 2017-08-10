В Актобе открылся профессиональный баскетбольный клуб

Баскетбольный клуб «Актобе» будет выступать в высшей лиге Казахстана и с гордостью представит Актюбинскую область на соревнованиях самого высокого уровня. Как и основная футбольная и футзальная команда города, БК «Актобе» уже полностью экипирован в «красно-белые» цвета. Костяк команды составят местные талантливые баскетболисты. БК «Актобе» будет играть под своей эмблемой. Основа эмблемы БК «Актобе» составляет элементы логотипа футбольного клуба «Актобе». Отличие лишь в том, что на эмблеме баскетбольного клуба изображен баскетбольный мяч вместо футбольного, а также изменена аббревиатура. Был выбран именно такой логотип для того, чтобы профессиональные спортсмены выступали с эмблемой уже развитого и известного бренда ФК «Актобе».