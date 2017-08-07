Баскетболисты сборной Казахстана оказались без экипировки на чемпионате Азии
С 8 по 20 августа в Бейруте (Ливан) пройдет Чемпионат Азии по баскетболу, где примет участие и сборная Казахстана, сообщает Sports.kz.
Однако еще до старта турнира казахстанские баскетболисты столкнулись с неприятным моментом. Игроки сборной Александр Жигулин и Василий Савченко опубликовали в Instagram видео, в котором рассказали о том, что команда приехала на международный турнир без формы.
— Мы находимся на вечере открытия Чемпионата Азии по баскетболу 2017 года. Это официальные соревнования под эгидой FIBA. Как видите, здесь находятся все шестнадцать
«За все эти годы мы ни разу не сталкивались с такой проблемой, как единая форма. Форма, в которой все знают, чью страну ты представляешь. Сегодня каждый из нас в своей туристической форме… Все подходят и спрашивают: «Ребята, откуда вы?», — подписал видео Савченко.
Отметим, что на момент публикации новости видеоролики с обоих аккаунтов баскетболистов удалены.
Что касается самого турнира, то в предварительном раунде в группе «С» Казахстану будут противостоять сборные Ливана, Южной Кореи и Новой Зеландии. В финальном раунде команды, занявшие вторые и третьи места в группах, играют за попадание в четвертьфинал и последующие стадии, в то время как победитель каждой группы автоматически попадает в финальную стадию розыгрыша.
Лучший результат сборной Казахстана на Чемпионате Азии — четвертое место в 2007 году.
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