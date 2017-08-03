МСБЛ: Успешный эксперимент новой модели студенческого спорта

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Победителем в третий раз стал коллектив Таллинского технического университета (ТТУ), на своей площадке превзошедший соперников из Международного университета (Клайпеда, Литва), Ухтинского государственного технического университета (Ухта, Россия) и МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия). Примечательно, что за пятилетнюю историю розыгрыша чемпионами МСБЛ помимо таллинцев дважды становились баскетболисты МГАФКа из подмосковной Малаховки, пропустившие последний «Финал четырех».

История МСБЛ началась в октябре 2012 года. В первом сезоне Лиги приняли участие 26 студенческих команд из России, Украины, Эстонии, Литвы, Казахстана и Китая. В следующем сезоне количество команд увеличилось до 38 за счет присоединения студенческих коллективов из Великобритании, Сербии, Белоруссии, Латвии и Грузии. В сезоне-2014/15 Лига перешла на формат проведения Кубка ISBL CUP.