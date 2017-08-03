МСБЛ: Успешный эксперимент новой модели студенческого спорта
Международная студенческая баскетбольная лига (МСБЛ) завершила свой пятый заключительный сезон.
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Победителем в третий раз стал коллектив Таллинского технического университета (ТТУ), на своей площадке превзошедший соперников из Международного университета (Клайпеда, Литва), Ухтинского государственного технического университета (Ухта, Россия) и МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия). Примечательно, что за пятилетнюю историю розыгрыша чемпионами МСБЛ помимо таллинцев дважды становились баскетболисты МГАФКа из подмосковной Малаховки, пропустившие последний «Финал четырех».
История МСБЛ началась в октябре 2012 года. В первом сезоне Лиги приняли участие 26 студенческих команд из России, Украины, Эстонии, Литвы, Казахстана и Китая. В следующем сезоне количество команд увеличилось до 38 за счет присоединения студенческих коллективов из Великобритании, Сербии, Белоруссии, Латвии и Грузии. В сезоне-2014/15 Лига перешла на формат проведения Кубка ISBL CUP.
«Пожалуй, главным достижением МСБЛ стало то, что в разных ее проектах принимали участие команды из 18 стран. За пять лет своего существования МСБЛ, благодаря усилиям и энтузиазму ее руководителей, прежде всего, Светланы Абросимовой и Виктора Кравченко, а также при поддержке спонсоров во главе с компанией “Астерос”, по сути, стала прообразом студенческой Евролиги, и заслуживает новых достойных страниц. МСБЛ, возможно, продолжит свое существование в формате международного подразделения АСБ», — отметил президент МСБЛ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк», старший
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