Павел Астахов: Рассматривали кандидатуры и Блатта, и Барцокаса. Но грек сам проявил интерес к «Химкам»
Генеральный директор «Химок» — о новом тренере подмосковной команды, комплектовании состава и проведении матчей Евролиги в Мытищах.
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— Главным итогом прошлого сезона для «Химок» стало возвращение в Евролигу после годичного отсутствия.
— Мы ставили себе такую цель в начале сезона и очень рады, что достигли ее. Необходимо было либо выиграть Еврокубок, либо оказаться в финале Единой лиги ВТБ. Добились желаемого вторым путем и очень довольны результатом.
— После этого в межсезонье задач прибавилось?
— Да, стало гораздо напряженнее. Как только мы завоевали путевку в Евролигу, возникла проблема с залом, в котором мы выступаем. Баскетбольный центр «Химки» не подходит под требования регламента Евролиги, поскольку вмещает недостаточное количество зрителей. Так как наша команда представляет Московскую область, мы просмотрели все арены, которые есть в Подмосковье и подходят под регламент. Остановились на «Арене Мытищи» — ледовой арене, на которой в свое время играл в КХЛ «Атлант». Подчеркну, что это вынужденный для нас вариант — мы бы с удовольствием остались играть в Химках.
Кроме того, учитывая формат, в котором сейчас играют в Евролиге, нам пришлось прилично перетряхнуть состав. Поставили задачу сохранить костяк российских игроков. И это удалось. А что касается легионеров, мы их практически полностью поменяли. Но самое главное — у нас новый тренер, который уже имеет опыт победы в Евролиге.
— Какие еще места для проведения матчей Евролиги рассматривали?
— В Московской области есть несколько сооружений, которые вмещают больше пяти тысяч зрителей — именно такие нормы прописаны в регламенте Евролиги. Все три дворца — ледовые. Один находится в Подольске, другой в Балашихе и третий — в Мытищах. Территориально Мытищи для нас самый оптимальный вариант. Плюс там современная арена, которая отвечает всем требованиям. Конечно, не так просто переоборудовать ее в баскетбольную, но это технические вещи, которые делают многие клубы. Постараемся учесть их опыт.
— Будет ли организован транспорт от клуба для болельщиков?
— Конечно. Мы будем делать так, чтобы нашим болельщикам было максимально комфортно. Когда мы играли Евролигу в Крылатском, то организовывали коллективный выезд нашего болельщицкого актива из Химок и будем это делать в предстоящем сезоне. Также от метро «Медведково», будем пускать наши маршрутки.
— За время отсутствия «Химок» Евролига поменяла формат, перейдя на полноценный регулярный чемпионат. Насколько вы готовы к этому?
— Прошлый сезон показал, что регулярный чемпионат, где каждый играет с каждым из шестнадцати команд, немножко другое соревнование по сравнению с тем, когда клубы были поделены на группы. Это сложный турнир, в котором практически нет пауз. В следующем сезоне у нас будет фактически два регулярных чемпионата: чемпионат Лиги ВТБ и чемпионат Евролиги. Мы это понимаем. Исходя из этого и формируем состав.
ИГРА НА ДВА ФРОНТА ПРОБЛЕМОЙ НЕ СТАНЕТ
— Игра на два фронта не станет проблемой?
— Мы постоянно так играем. Для нас это никакой не сюрприз, просто с новым форматом Евролиги увеличилось количество матчей. Стало меньше резервных окон в календаре для отдыха. Будет больше перелетов. Но мы наблюдали, как в прошлом году в Евролиге выступали ЦСКА и УНИКС.
— У УНИКСа в прошлом сезоне не получилось ни там, ни там. Извлекли ли вы
— Опыт очень простой. Состав команды должен быть укомплектован с запасом. Должно быть достаточное количество игроков, которые могут заменить лидеров в случае травм. Плюс мы будем обращать максимальное внимание на логистику, чтобы было удобно передвигаться между играми. Сейчас обсуждаем календарь с Единой лигой ВТБ. Она
— Календарь Евролиги уже опубликован. Что можно о нем сказать?
— В нынешнем формате каждый матч Евролиги — это без преувеличения финальная игра. На каждую встречу нужно выходить как на последний бой, потому что в турнире принимают участие только
— Как клуб будет решать вопрос с наложением игр Евролиги с новыми окнами ФИБА на матчи национальных сборных?
— Я не знаю, как вам ответить. Получается, что руководители европейского баскетбола из двух противоборствующих лагерей, скажем так, не могут между собой договориться. Клубы стоят перед выбором: выбрать либо плохое решение, либо очень плохое. У нас с РФБ хороший, конструктивный диалог. Мы обязательно будем вместе решать этот вопрос и, надеюсь, нам удастся сделать так, чтобы не пострадала ни сборная, ни клуб «Химки».
— Думаете, это возможно?
— Будем решать проблемы по мере их поступления. Первое окно будет в ноябре, второе — в феврале. Нас ситуация коснется в отношении нескольких игр. Надо посмотреть, в каком мы будем состоянии, каково будет турнирное положение. Понятно, что у национальной федерации есть все рычаги воздействия на клубы и на игроков. Но у нас с Андреем Кириленко всегда получался конструктивный диалог, думаю, и этот раз не станет исключением.
НУЖЕН БЫЛ ТРЕНЕР С ОПЫТОМ ПОБЕД В ЕВРОЛИГЕ
— Какие задачи будут поставлены перед «Химками» в новом сезоне?
— Задачи поставит попечительский совет, который должен состояться в ближайшее время. Сейчас мне сложно говорить о целях, но, наверное, они будут максимальными. Всегда нужно ставить наивысшие цели.
— Возможен ли вариант, при котором ставка будет сделана на
— Я считаю, что нам по силам успешно выступить в обоих турнирах, но, конечно, хотелось бы остаться в Евролиге и на следующий сезон. Это можно сделать двумя путями: либо выиграть Евролигу, что очень сложно, либо опять оказаться в финале Лиги ВТБ. Если вместе с ЦСКА, значит, мы автоматически попадаем в Евролигу. Если в финале будет другая команда, значит, мы должны выиграть Лигу ВТБ.
— По какой причине решили расстаться с главным тренером Душко Ивановичем?
— Когда мы его подписывали полтора года назад, контракт был рассчитан изначально на остаток сезона и на прошедший сезон. Соглашение закончилось, и мы решили, что для успешного выступления в Евролиге нам нужен наставник, который имеет богатый опыт побед и понимает, как нужно играть в этом турнире с учетом смены формата. Таких специалистов на рынке было несколько, в итоге договорились с Георгиосом Барцокасом, который сам проявил серьезную заинтересованность.
— Другие варианты рассматривали?
— Мы еще рассматривали Дэвида Блатта. Тут нечего скрывать: нам важен был опыт тренерской работы в России. Кроме Барцокаса он был и у Блатта. Но у него действующий контракт с «Дарюшшафакой» и там возникли определенные сложности по выходу из этого контракта.
— Быстро ли удалось договориться с Барцокасом?
— Переговоры проходили достаточно легко. Греческий специалист не очень удачно провел прошедший сезон в «Барселоне» и хочет доказать всем, что это было просто стечение неблагоприятных обстоятельств. Он очень мотивирован, ведь до этого он не только выходил в «Финал четырех» Евролиги, но и выигрывал ее.
— Все летние приобретения делались уже при участии Барцокаса?
— Почти все.
— Есть ли игроки, которых он лично пожелал видеть в команде?
— Когда приходит новый тренер, у него свое видение игры, и в нее может не вписаться даже суперзвезда. Мы с Барцокасом обсуждали поименно каждого игрока, он высказывал свое видение, говорил о том, какие игроки ему нужны на той или иной позиции. В итоге у нас остался один Марко Тодорович. Остальным легионерам было принято решение найти замену.
ГЛАВНАЯ ТРАНСФЕРНАЯ УДАЧА — МАРКОВИЧ
— Назовите главную трансферную удачу?
— Я думаю, что это Стефан Маркович. Считаю его одним из сильнейших разыгрывающих европейского баскетбола. Это, кстати, был единственный контракт, подписанный до официального объявления о сотрудничестве с Барцокасом. Но этот наставник еще прошлым летом хотел получить серба для «Барселоны». Поэтому в данном вопросе наше видение совпало.
— С кем из нынешних новичков тяжелее всего велись переговоры?
— Со всеми игрокам переговоры ведутся непросто — недостаточно проявить интерес или предложить
— Долгое время ходили слухи о возможном отъезде Алексея Шведа в США. Можно с уверенностью сказать, что он остается в «Химках» еще как минимум на год?
— Алексей переподписал контракт до 2020 года. У него нет опции выхода в НБА, которая была раньше. Это важно для нас, ведь речь идет о лидере команды и самом ярком игроке России на данный момент. Знаю, что у Алексея были предложения и от клубов НБА, но в итоге он проанализировал ситуацию и принял решение остаться в «Химках». В прошлом сезоне Швед стал самым ценным игроком Еврокубка и Лиги ВТБ, и мы все надеемся, что он также будет играть и в Евролиге.
— Трансферная кампания закончена?
— Исходя из регламентов, которые есть в Лиге ВТБ, мы можем иметь семь легионеров и восьмого можем приобрести только для выступления в Евролиге. На данный момент семь легионеров у нас уже есть. Над вакансией восьмого пока думаем, потому что не совсем понятна его необходимость. Когда подписывается баскетболист и играет только в Евролиге, не выступая в Лиге ВТБ, встает вопрос целесообразности. Как это будет выглядеть? Игрок тренируется перед матчами Евролиги, не тренируется перед матчами Лиги ВТБ. Сложная ситуация. Думаю, здесь Барцокас поможет понять необходимость восьмого легионера. Если смотреть на прошлогодний опыт УНИКСа, то он подписал восьмого легионера, который провел несколько матчей. УНИКС не прошел дальше, и два месяца этот баскетболист получал зарплату, ничего не делая. А вот ЦСКА, имея возможность подписать такого игрока, на этот шаг не пошел. Есть ведь еще кандидаты из резервных команд, которые всегда готовы попытаться заменить травмированного игрока основного состава и проявить себя. Фактически на предстоящий сезон у нас состав сформирован. Но дистанция длинная, бывают травмы, и если
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