Павел Астахов: Рассматривали кандидатуры и Блатта, и Барцокаса. Но грек сам проявил интерес к «Химкам»

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— Главным итогом прошлого сезона для «Химок» стало возвращение в Евролигу после годичного отсутствия.

— Мы ставили себе такую цель в начале сезона и очень рады, что достигли ее. Необходимо было либо выиграть Еврокубок, либо оказаться в финале Единой лиги ВТБ. Добились желаемого вторым путем и очень довольны результатом.

— После этого в межсезонье задач прибавилось?

— Да, стало гораздо напряженнее. Как только мы завоевали путевку в Евролигу, возникла проблема с залом, в котором мы выступаем. Баскетбольный центр «Химки» не подходит под требования регламента Евролиги, поскольку вмещает недостаточное количество зрителей. Так как наша команда представляет Московскую область, мы просмотрели все арены, которые есть в Подмосковье и подходят под регламент. Остановились на «Арене Мытищи» — ледовой арене, на которой в свое время играл в КХЛ «Атлант». Подчеркну, что это вынужденный для нас вариант — мы бы с удовольствием остались играть в Химках.

Кроме того, учитывая формат, в котором сейчас играют в Евролиге, нам пришлось прилично перетряхнуть состав. Поставили задачу сохранить костяк российских игроков. И это удалось. А что касается легионеров, мы их практически полностью поменяли. Но самое главное — у нас новый тренер, который уже имеет опыт победы в Евролиге.

— Какие еще места для проведения матчей Евролиги рассматривали?

— В Московской области есть несколько сооружений, которые вмещают больше пяти тысяч зрителей — именно такие нормы прописаны в регламенте Евролиги. Все три дворца — ледовые. Один находится в Подольске, другой в Балашихе и третий — в Мытищах. Территориально Мытищи для нас самый оптимальный вариант. Плюс там современная арена, которая отвечает всем требованиям. Конечно, не так просто переоборудовать ее в баскетбольную, но это технические вещи, которые делают многие клубы. Постараемся учесть их опыт.

— Будет ли организован транспорт от клуба для болельщиков?

— Конечно. Мы будем делать так, чтобы нашим болельщикам было максимально комфортно. Когда мы играли Евролигу в Крылатском, то организовывали коллективный выезд нашего болельщицкого актива из Химок и будем это делать в предстоящем сезоне. Также от метро «Медведково», будем пускать наши маршрутки.

— За время отсутствия «Химок» Евролига поменяла формат, перейдя на полноценный регулярный чемпионат. Насколько вы готовы к этому?

— Прошлый сезон показал, что регулярный чемпионат, где каждый играет с каждым из шестнадцати команд, немножко другое соревнование по сравнению с тем, когда клубы были поделены на группы. Это сложный турнир, в котором практически нет пауз. В следующем сезоне у нас будет фактически два регулярных чемпионата: чемпионат Лиги ВТБ и чемпионат Евролиги. Мы это понимаем. Исходя из этого и формируем состав.

ИГРА НА ДВА ФРОНТА ПРОБЛЕМОЙ НЕ СТАНЕТ

— Игра на два фронта не станет проблемой?

— Мы постоянно так играем. Для нас это никакой не сюрприз, просто с новым форматом Евролиги увеличилось количество матчей. Стало меньше резервных окон в календаре для отдыха. Будет больше перелетов. Но мы наблюдали, как в прошлом году в Евролиге выступали ЦСКА и УНИКС.

— У УНИКСа в прошлом сезоне не получилось ни там, ни там. Извлекли ли вы что-то из опыта коллег?

— Опыт очень простой. Состав команды должен быть укомплектован с запасом. Должно быть достаточное количество игроков, которые могут заменить лидеров в случае травм. Плюс мы будем обращать максимальное внимание на логистику, чтобы было удобно передвигаться между играми. Сейчас обсуждаем календарь с Единой лигой ВТБ. Она где-то идет навстречу, чтобы нам было удобно в плане передвижения, чтобы можно было сыграть, например, два матча рядом, в соседних странах. Например, мы играем с «Жальгирисом» в Евролиге и через день с ВЭФом (Рига) в Лиге ВТБ. Между городами сто двадцать километров. Мы просили эти матчи поставить вместе, чтобы было удобнее переезжать из одного города в другой.

— Календарь Евролиги уже опубликован. Что можно о нем сказать?

— В нынешнем формате каждый матч Евролиги — это без преувеличения финальная игра. На каждую встречу нужно выходить как на последний бой, потому что в турнире принимают участие только топ-команды, лучшие клубы своих стран. Здесь нельзя говорить о проходных матчах, каждый важен, потому что проиграв один, можно не попасть в следующую стадию и не достичь запланированного результата.

— Как клуб будет решать вопрос с наложением игр Евролиги с новыми окнами ФИБА на матчи национальных сборных?

— Я не знаю, как вам ответить. Получается, что руководители европейского баскетбола из двух противоборствующих лагерей, скажем так, не могут между собой договориться. Клубы стоят перед выбором: выбрать либо плохое решение, либо очень плохое. У нас с РФБ хороший, конструктивный диалог. Мы обязательно будем вместе решать этот вопрос и, надеюсь, нам удастся сделать так, чтобы не пострадала ни сборная, ни клуб «Химки».

— Думаете, это возможно?

— Будем решать проблемы по мере их поступления. Первое окно будет в ноябре, второе — в феврале. Нас ситуация коснется в отношении нескольких игр. Надо посмотреть, в каком мы будем состоянии, каково будет турнирное положение. Понятно, что у национальной федерации есть все рычаги воздействия на клубы и на игроков. Но у нас с Андреем Кириленко всегда получался конструктивный диалог, думаю, и этот раз не станет исключением.

Георгиос БАРЦОКАС. AFP 2017

НУЖЕН БЫЛ ТРЕНЕР С ОПЫТОМ ПОБЕД В ЕВРОЛИГЕ

— Какие задачи будут поставлены перед «Химками» в новом сезоне?

— Задачи поставит попечительский совет, который должен состояться в ближайшее время. Сейчас мне сложно говорить о целях, но, наверное, они будут максимальными. Всегда нужно ставить наивысшие цели.

— Возможен ли вариант, при котором ставка будет сделана на какой-то один турнир?

— Я считаю, что нам по силам успешно выступить в обоих турнирах, но, конечно, хотелось бы остаться в Евролиге и на следующий сезон. Это можно сделать двумя путями: либо выиграть Евролигу, что очень сложно, либо опять оказаться в финале Лиги ВТБ. Если вместе с ЦСКА, значит, мы автоматически попадаем в Евролигу. Если в финале будет другая команда, значит, мы должны выиграть Лигу ВТБ.

— По какой причине решили расстаться с главным тренером Душко Ивановичем?

— Когда мы его подписывали полтора года назад, контракт был рассчитан изначально на остаток сезона и на прошедший сезон. Соглашение закончилось, и мы решили, что для успешного выступления в Евролиге нам нужен наставник, который имеет богатый опыт побед и понимает, как нужно играть в этом турнире с учетом смены формата. Таких специалистов на рынке было несколько, в итоге договорились с Георгиосом Барцокасом, который сам проявил серьезную заинтересованность.

— Другие варианты рассматривали?

— Мы еще рассматривали Дэвида Блатта. Тут нечего скрывать: нам важен был опыт тренерской работы в России. Кроме Барцокаса он был и у Блатта. Но у него действующий контракт с «Дарюшшафакой» и там возникли определенные сложности по выходу из этого контракта.

— Быстро ли удалось договориться с Барцокасом?

— Переговоры проходили достаточно легко. Греческий специалист не очень удачно провел прошедший сезон в «Барселоне» и хочет доказать всем, что это было просто стечение неблагоприятных обстоятельств. Он очень мотивирован, ведь до этого он не только выходил в «Финал четырех» Евролиги, но и выигрывал ее.

— Все летние приобретения делались уже при участии Барцокаса?

— Почти все.

— Есть ли игроки, которых он лично пожелал видеть в команде?

— Когда приходит новый тренер, у него свое видение игры, и в нее может не вписаться даже суперзвезда. Мы с Барцокасом обсуждали поименно каждого игрока, он высказывал свое видение, говорил о том, какие игроки ему нужны на той или иной позиции. В итоге у нас остался один Марко Тодорович. Остальным легионерам было принято решение найти замену.

ГЛАВНАЯ ТРАНСФЕРНАЯ УДАЧА — МАРКОВИЧ

— Назовите главную трансферную удачу?

— Я думаю, что это Стефан Маркович. Считаю его одним из сильнейших разыгрывающих европейского баскетбола. Это, кстати, был единственный контракт, подписанный до официального объявления о сотрудничестве с Барцокасом. Но этот наставник еще прошлым летом хотел получить серба для «Барселоны». Поэтому в данном вопросе наше видение совпало.

— С кем из нынешних новичков тяжелее всего велись переговоры?

— Со всеми игрокам переговоры ведутся непросто — недостаточно проявить интерес или предложить какую-то сумму контракта. Сейчас баскетболисты хотят поговорить лично с тренером, узнать, на какой позиции видит их наставник, как планирует использовать. Нашим преимуществом является выступление в Евролиге. Легионеры в такие клубы едут с большим желанием, чем в команды, выступающие в Еврокубке. Прошлым летом мы это проходили, когда хотели сохранить Тайлера Ханикатта. Он четко сказал, что хочет выступать в главном клубном турнире. Собственно, теперь он за этим к нам и вернулся.

— Долгое время ходили слухи о возможном отъезде Алексея Шведа в США. Можно с уверенностью сказать, что он остается в «Химках» еще как минимум на год?

— Алексей переподписал контракт до 2020 года. У него нет опции выхода в НБА, которая была раньше. Это важно для нас, ведь речь идет о лидере команды и самом ярком игроке России на данный момент. Знаю, что у Алексея были предложения и от клубов НБА, но в итоге он проанализировал ситуацию и принял решение остаться в «Химках». В прошлом сезоне Швед стал самым ценным игроком Еврокубка и Лиги ВТБ, и мы все надеемся, что он также будет играть и в Евролиге.

— Трансферная кампания закончена?