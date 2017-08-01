На презентации сборной России, состоявшейся в рамках «Экспо-Баскета», было как всегда весело. Тон задавал один из главных шутников национальной команды — форвард Андрей Воронцевич. В интервью «Чемпионату» он оценил перспективы сборной на Евробаскете, порассуждал о новой роли Сергея Быкова, новичках ЦСКА и своей роли в «армейском» клубе, а также прокомментировал уход Милоша Теодосича в НБА.

Быкова-тренера ждёт большое будущее

— Второй год презентация сборной России проходит в рамках «Экспо-Баскета» перед болельщиками. Как вам такой формат?

— В первую очередь, хочется поблагодарить организаторов и Андрея Кириленко за этот праздник баскетбола. На презентации сборной нас встретили бурными аплодисментами. Это очень радует. Это нравятся людям, я не знаю, сколько тысяч болельщиков здесь было, но их было много. Площадки, стенды, обилие информации для любителей баскетбола. Хочется, чтобы этот праздник проходил не один раз в году и не только в одном городе. В такую жару ещё бассейн бы не помешал. Мы даже шутили, что игроки вспотели вместе с болельщиками. Но организаторы молодцы, продумали до мелочей всё. В такую жару стояли машины с питьевой водой.

Первая встреча в сборной — всегда что-то особенное. Мы все друг друга знаем, играем в одной лиге. Такое объединение русской души. Это всегда приятно. Рад был видеть всех ребят. Впереди у нас много совместной работы. Все хотят себя проявить, защищать цвета нашего флага с достоинством.

— На презентации игроки шутили и подкалывали друг друга. На тренировках будет серьёзный настрой?

— На площадке тоже бывают комичные ситуации, но, естественно, это серьёзная работа. Юмор только профессиональный. Если мяч кому-то куда-то попадет, или кто-то упадет смешно, не без этого. У всех хорошее чувство юмора, все ребята с большим интеллектом, поэтому шутки нам не мешают и не расслабляют в работе.

— Насколько серьёзно на сборной скажется отсутствие Сергея Карасёва?

— Прежде всего, желаю Сергею скорейшего выздоровления. Это спорт, и такое с каждым может случиться. Травмы — это часть карьеры. Серёга — боец. Спасибо ему, что приехал на презентацию нас поддержать. И мы всегда с ним на площадке и за её пределами.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXM_qbjlx5f/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">И этот день начинается с крутых новостей! @sergey_bykov10 вошёл в тренерский штаб #ГлавнаяКомандаСтраны! ? #сборнаяроссии #рфб</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от РФБ (@russiabasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-31T07:45:30+00:00">Июл 31 2017 в 12:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— В сборной будет новый ассистент главного тренера Сергей Быков. Ещё недавно вы играли вместе. Какой, по-вашему, будет его роль в тренерском штабе?

— Сергею придется перестраиваться на позицию тренера. Думаю, он справиться с этим без особых усилий. Он играл первого номера, а разыгрывающие общаются с тренерами всегда больше. Те схемы, которые создает наставник, на площадке идут от команды первого номера. Если он пойдет по пути этому пути, думаю, его ждёт большое будущее. Быков — человек с большим интеллектом, умный, начитанный, грамотный, коммуникабельный. Он может подстроиться под любую сферу деятельности, что бы он ни делал, чем бы ни занимался, он всегда работает на победу, отдаётся по полной. Ни для кого не секрет, что Сергей — очень сильная личность.

— Чемпионат Европы пройдет в Стамбуле. Для вас, как для игрока ЦСКА, это, наверное, не самый любимый город?

— Нужно всегда относиться к поражениям, как к уроку, который извлекаешь из ситуации. Урок для самого себя. Нужно оставлять позади те моменты, те эмоции, прежде всего, которые испытывал после поражения, так как они могут потом задавить. В принципе, от места ничего не зависит, зависит только от твоего желания и характера.

Теодосич — профессионал, и сам знает, что ему нужно

— В ЦСКА летом произошли значительные изменения. Что скажете о новом составе команды?

— Видел в социальных сетях, что на «Экспо-Баскет» был приглашен Серхио Родригес. Это очень хорошо для популяризации российского баскетбола и ЦСКА. Наш клуб хорошо сработал — замечательный стенд здесь сделали. У нас в сборной пять «армейцев». Что касается клуба, думаю, что новички — большие профессионалы и проблем с общением у нас не возникнет.



— Выбор Милоша Теодосича в НБА в пользу «Клипперс» вас не удивил?

— Милош профессионал и понимает, где ему хочется играть. Как его бывший одноклубник, с которым мы провели шесть сезонов, хочу пожелать ему удачи. Чтобы он ни выбрал, какой бы путь для себя ни определил, самое главное, чтобы его ему было комфортно. Буду следить за ним и переживать.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.77808988764045% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXKzt5blWdJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Армейская банда в составе сборной России !!!!#cska#cskabasket#basketball#russia#экспобаскет2017</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от VORONTSEVICH ANDREY (@cevich20) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-30T11:22:38+00:00">Июл 30 2017 в 4:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Совсем скоро вы снова встретитесь с Милошем. На чемпионате Европы мы играем против Сербии. Что там скажете ему при встрече?

— Буду рад его видеть, но никаких скидок и любви на площадке от меня пусть не ждёт. Это в жизни мы друзья, а на площадке — соперники.

— На что способна нынешняя сборная России на Евробаскете?

— Самое главное — показать хорошую самоотдачу, и результат придёт. Я вообще за то, чтобы ставить перед собой максимальные задачи. Я не думаю о завтрашнем дне, есть только здесь и сейчас. Каждый миллиметр, сантиметр площадки я буду отвоевывать. Если каждый игрок сборной будет обладать таким настроем, то многое может получиться. Загадывать не будем. Все понимают, что в нашей команде нет людей, которые не умеют играть в баскетбол. Но не нужно создавать груз ответственности, завышать цели, перспективы. Нужно просто играть друг за друга, зная, что никто из коллектива тебя не осудит даже за ошибку.



— На «Экспо-Баскете» были отдельные мероприятия, посвященные победе сборной России на чемпионате Европы 2007 года. Вы не играли в той сборной, но победу-то помните?

— Мы были в Италии на сборах с ЦСКА. Для меня это был очень значимый день. Мы так кричали, болели и радовались за нашу сборную. Вот ещё о чём хотел сказать, чтобы не было ни в коем случае на ребят из сборной сейчас давления. 10 лет победе на чемпионате Европы. Юбилей. Единственная победа. Мы знаем это, уважаем ту сборную. Вся страна их знает и любит. Отдавая им должное, уважение их труду, понимаю, что они тоже не хотели бы, чтобы мы были зажаты. Они бы хотели, чтобы мы играли хорошо. Не нужно, чтобы эти разговоры на нас давили. Кто-то из баскетболистов более мнительный, суеверный. Бывают такие моменты, когда человек ещё не успел выйти на игру, а уже устал, распереживался. Не хочу, чтоб этот груз ответственности давил. Мы всё понимаем сами.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQameVuFDYK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Прошёл первый матч всех звёзд Единой Лиги ВТБ @vtbleague.Праздник баскетбола , удался на славу!Организация была на высшем уровне!Спасибо всем, за поддержку нашей команды!Приятно было стать частью грандиозного шоу!И тем более стать MVP игры!Радостно было встретить всех, с кем давно не виделся !И поздравляю @skgetbuckets с победой,в конкурсе трехочковых бросков!#сочи#allstar#game#праздник#basketball#россия#vtbleague#vorontsevich</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от VORONTSEVICH ANDREY (@cevich20) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-12T14:55:00+00:00">Фев 12 2017 в 6:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Между мной и ЦСКА — полное взаимопонимание

— В форме ЦСКА вы выступаете с 2006 года и можете повторить рекорд Андрея Лопатова, проведшего в армейском клубе 14 сезонов подряд (1976−90).

— Честно, о рекорде не задумываюсь, но мне часто о нём напоминают. Стабильность — признак мастерства. Мы с ЦСКА идём одной дорогой уже 11 лет подряд. Есть большое взаимопонимание между нами. Я всегда ставил интересы клубы выше личных амбиций. Счастлив, что продолжу карьеру в ЦСКА.



— В ЦСКА меняются тренеры, игроки, но Андрей Воронцевич и Виктор Хряпа остаются. Добавляется ли ответственности со статусом «долгожителя»?

— Наша задача, Виктора, как капитана, и моя, как ветерана, — передавать задачи клуба, доносить до ребят в раздевалке и на площадке, какие перед нами стоят цели. Наша поддержка в раздевалке и на площадке дорогого стоит. Будь мы в игре или на скамейке, всегда настраиваем на позитив. Бывают не самые лучшие моменты, но мы всегда стараемся сохранить позитив, дать настрой и энергию.

— Возле УСК ЦСКА стоит УАЗ Патриот — ваша награда с Матча звёзд Единой лиги ВТБ. Перевезли его в Москву?

— Тот автомобиль, который мы замяли всей командой, остался в Сочи. Производитель дал мне идентичный автомобиль из московского дилерского центра. Машина в максимальной комплектации, с такими же логотипами и символикой звёздного уикенда. УАЗ стоит на парковке и ждёт своего счастливого обладателя. Как и обежал, все вырученные средства от его продажи пожертвую детям. Уже сделал это. Покупателей пока нет, и я поторопил события, помог фонду Чулпан Хаматовой. Нашёл деньги для трёх её подопечных. Дело за малым — продать автомобиль, чтобы он не пылился на парковке, а нашёл своего хозяина. Автомобиль реально большой. Я проехал 20 метров, перепарковал его. Хотел сохранить нулевой пробег для будущего владельца.