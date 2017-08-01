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https://sport.mail.ru/news/basketball/30554049/
1 августа 2017, 15:42 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Црвена Звезда» подписала контракт с Николой Радичевичем

Белградский клуб «Црвена Звезда» объявил о подписании контракта с сербским разыгрывающим Николой Радичевичем.

Соглашение с игроком рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте сербской команды.

Предыдущие пять лет Радичевич отыграл за испанскую «Севилью», в сезоне-2014/2015 он смог закрепиться в стартовом составе клуба. Радичевич выступал за юношескую и молодёжную сборные Сербии, где его средние показатели составили 12,4 очка, 2,9 подбора и 5,1 передачи. 2012 году он стал MVP турнира Альберта Швейцера, неофициального чемпионата мира среди юниоров, в котором его команда завоевала серебряные медали.
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