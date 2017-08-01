Пять игроков покидают БК «Нижний Новгород»
Нижний Новгород. 1 августа.
НТА-Приволжье — Пять игроков покидают БК «Нижний Новгород».
По информации клуба, закончили действовать соглашения, заключенные с рядом спортсменов.
БК «НН» покидают Томислав Зубчич,
Кроме того, расстается с клубом 24 летний центровой Александр Гудумак. Всего в составе нижегородской команды он провел 14 матчей в Единой Лиге ВТБ, набирая в среднем 5,6 очка, 2,5 подбора и 0,3 передачи. В Еврокубке он принял участие в четырех матчах, продемонстрировав средние показатели в 4,5 очка, 4 подбора и 0,5 передачи.
Напомним, недавно тренерский состав БК «НН» усилил бывший тренер сборной Египта Предраг Бадняревич.
В мае 2017 года сообщалось, что Зоран Лукич назначен новым главным тренером баскетбольного клуба «Нижний Новгород».
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