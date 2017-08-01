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https://sport.mail.ru/news/basketball/30549705/
1 августа 2017, 10:24 | Баскетбол | НТА-Приволжье

Пять игроков покидают БК «Нижний Новгород»

Нижний Новгород. 1 августа. НТА-Приволжье — Пять игроков покидают БК «Нижний Новгород».

По информации клуба, закончили действовать соглашения, заключенные с рядом спортсменов.

БК «НН» покидают Томислав Зубчич, Сийм-Сандер Вене и Кенни Бойнтон. Также клуб воспользовался опцией и расторг контракт с Дижоном Томпсоном.

Кроме того, расстается с клубом 24 летний центровой Александр Гудумак. Всего в составе нижегородской команды он провел 14 матчей в Единой Лиге ВТБ, набирая в среднем 5,6 очка, 2,5 подбора и 0,3 передачи. В Еврокубке он принял участие в четырех матчах, продемонстрировав средние показатели в 4,5 очка, 4 подбора и 0,5 передачи.

Напомним, недавно тренерский состав БК «НН» усилил бывший тренер сборной Египта Предраг Бадняревич.

В мае 2017 года сообщалось, что Зоран Лукич назначен новым главным тренером баскетбольного клуба «Нижний Новгород».
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