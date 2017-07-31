Белорусские баскетболисты заняли 3-е место на турнире в Италии

После серии неудачных игр команда Александра Крутикова сумела добиться победы, переиграв в бронзовом поединке сборную Украины со счетом 77:74 (11:13, 20:22, 25:23, 21:16). На большой перерыв белорусы ушли, уступая 31:35, но затем наладили игру и одержали победу с перевесом в 3 балла. Самым результативным в составе белорусов стал Виталий Лютыч, набравший 24 очка. Накануне стало известно, что Виталий Лютыч новый сезон проведет в красноярском «Енисее», перейдя из таллинского «Калева».

Победителем турнира стали хозяева итальянцы, одолевшие в решающем поединке команду Нидерландов — 66:57 (16:14, 14:10, 17:20, 19:13).

В конце этой недели белорусские баскетболисты примут старт в первом квалификационном раунде чемпионата мира — 2019. В субботу, 5 августа, белорусы проведут первый матч в предварительной группе D в гостях у команды Болгарии. После него сборная Беларуси дважды сыграет в Минске — 9 августа с португальцами, 16 августа — с болгарами, 19 августа состоится встреча в Португалии. В следующий отборочный раунд выйдут две лучшие команды.

Юношеская сборная Беларуси (U-18) в эти дни в Таллине ведет борьбу за выход в элитный дивизион первенства Европы. После двух побед в предварительной группе В над сверстниками из Болгарии (90:75) и Грузии (97:63) белорусы уступили исландцам со счетом 71:78 (13:12, 16:27, 17:17, 25:22).

Турнирное положение после трех игровых дней: Хорватия — 6 очков, Исландия — 6, Беларусь — 5, Болгария — 4, Венгрия — 3, Грузия — 3.

Сегодня на турнире выходной, а 1 августа белорусские баскетболисты сыграют с венграми. В заключительном туре команда Сергея Шайковского встретится с хорватами. После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из 4 предварительных групп. Путевки в элиту юношеского первенства континента получат три призера турнира в Таллине.