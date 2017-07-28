Игроки БК «Самара» сыграют на чемпионате Европы U18
Они выступят в составе юношеской сборной России.
27 июля юношеская сборная России (игроки не старше 18 лет) отправилась на чемпионат Европы в Словакию.
В итоговую заявку команды, которую возглавляет тренер БК «Самара» Игорь Грачев, попали 12 игроков. Среди них — и два представителя нашего клуба: центровой Дмитрий Халдеев и разыгрывающий Дмитрий Гусенков.
В минувшем сезоне они были лидерами команды «Самара-ДЮБЛ», с которой завоевали серебряные медали
Сборная России U18 начала подготовку к первенству Европы в середине июня. Один из этапов подготовки она провела в Самаре, где сыграла два контрольных матча с командой БК «Самара». В июле сборная приняла участие в двух международных турнирах во Франции и Испании.
Чемпионат Европы пройдет с 29 июля по 6 августа в словацких городах Братислава и Пьештяни. В нем примут участие 16 команд, которые на предварительном этапе разбиты на четыре группы. Сборная России выступит в группе А вместе с Германией, Черногорией и Турцией.
29 июля россияне встретятся с Черногорией (в 20.00 по самарскому времени), 30-го — с Турцией (в 15.30), 1 августа — с Германией (в 22.15).
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