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Гостем редакции «Чемпионата» стал прославленный советский тренер Евгений Гомельский. Именно он привёл объединённую команду СНГ к золотым медалям Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Гомельский рассказал об отношениях со старшим братом Александром, которые скорее можно было охарактеризовать словом «соперничество», сравнил награды призёрам Олимпиад тогда и сейчас, вспомнил свою первую поездку за рубеж, порассуждал о дальнейшей судьбе московского «Динамо» и обозначил главную проблему современного российского баскетбола. Об этом и не только — в нашем материале.

О первой поездке за рубеж

«Я возглавлял мужскую команду волгоградского «Динамо». И вот, на дворе 1967 год, неожиданно приходит приглашение на международный турнир в египетский Порт-Саид — город-побратим Волгограда. Что такое 1967 год? Прошло четыре месяца после Шестидневной войны. Молодым людям не понять, как остро стоял национальный вопрос в то время.

Я радовался, что команда поедет в Египет, но решил подстраховаться. А у нас в динамовском зале по утрам чекисты играли в волейбол. Подхожу к одному, уточняю по поводу поездки. Он ответил, что всё в порядке, но это меня не успокоило. Звоню брату, объясняю ситуацию. Саша говорит: «Я полмира объездил, к арабам меня ни разу не пустили. Забудь, даже не думай, что ты поедешь». Словом, подготовил меня очень солидно. А ещё он мне дал совет: «Если вдруг тебя выпустят, тёмные очки не снимай». И вот на всех фотографиях оттуда я запечатлён в очках.

Мы туда прилетели, меня встречают чекисты. Едем, они мне говорят: «Знаешь, какой ты по счёту еврей в Египте? Третий. До тебя приезжали только первая скрипка Большого театра и главный инженер Асуанской плотины».

О популярности женского баскетбола

«На сегодняшний день я единственный советско-российский тренер, поработавший 20 лет с мужскими командами и 20 лет с женскими. Второго такого примера попросту нет. Мне легче рассуждать о женском баскетболе, но с лёгкой подачи моего родного братика (Александр Гомельский — бывший тренер мужской сборной СССР и московского ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»). Он однажды заявил: «На твоих баб начнут ходить тогда, когда они будут играть голыми. По-другому никак» (смеётся). При этом сам он начинал работать в качестве тренера женской команды — первые два года возглавлял ленинградский «Спартак». Женский.

Всё время говорят: «Вот мужики — это да». И матч звёзд, и не звёзд, и великие, и красивые, и ВТБ, и чего только ничего. Что хочешь. Женский баскетбол всё время принижают. Как будто бы их и нет. А медали они нам чаще приносят. Можно и не сравнивать.

О бронзе Сеула-1988

«Мы завоевали бронзовые медали в Сеуле. В то время спортом в стране руководил Марат Владимирович Грамов. Сказать, что этот человек мало что понимал в спорте, — значит ничего не сказать. “Как это третье место, о чём речь, какие поздравления? Бронзовые медали — позор”, — говорил он. Три дня девчонок никто и не думал поздравить. Потом благодаря ныне покойному президенту федерации баскетбола Владимиру Ивановичу Ковалю нас построили в деревне, девочкам вручили по одной гвоздичке и поздравили. А после того, как сборная России стала третьей в Пекине, что мы видели? Президент поздравляет всех на Красной площади, все разъезжаются по домам на новеньких автомобилях, получив премию (а в то время была премия порядка $ 300 — по нынешним временам — минутная зарплата нынешних игроков)».

О соперничестве с братом

«Какие матчи были, когда братья Гомельские играли между собой — я тренировал московское «Динамо», Саша — ЦСКА. Сколько собиралось народу. Я, кстати, во время одного из матчей лишил его папахи. А то уж больно много было людей, ждавших, когда младший брат старшему игру сдаст.

ЦСКА тогда принимал нас в зале тяжёлой атлетики, и Гречко (речь о бывшем министре обороны СССР Андрее Антоновиче Гречко. — Прим. «Чемпионата») пришёл на игру. Саша после победы над «Динамо» должен был в очередной раз становиться чемпионом страны и получать звание полковника. Мои молодые ребята устроили ЦСКА хорошую бойню и вырвали победу. После матча брат руку мне не пожал.

Вечером раздаётся звонок: Саша ругался. Поговорили. Прошло два часа, снова звонок. Брат: «Ты знаешь, Женька, здорово, что мы ещё раз всем доказали, что никаких братских поддавков между нами нет». Такие моменты остаются в памяти на всю жизнь.

О главной проблеме российского баскетбола

«Я вижу основную проблему в следующем: мы потеряли замечательный цех детских тренеров. С развалом Союза кто-то ушёл в челноки, кто-то — в охрану, кто-то — в бизнес: людям нужно было выживать. А ведь тренерская школа была великолепная. Просто так Засульские, Степановы и Кудашовы не возникали. Их воспитала плеяда сильных тренеров, умниц, любящих своё дело. А сегодня зарплаты у тренеров такие, что из 18 выпускников только трое идут работать по специальности. Так мне рассказывали».

О современных методиках работы детских тренеров

«Полухамское общение на полуматерном языке унижает современное поколение детей. «Баран», «дура», «заткнись», «ты куда пошёл», «ты куда бросил», — такое обращение сплошь и рядом встречается в обиходе нынешних тренеров. Не хочешь работать с детьми — иди работай в шахту.

В наше время тренер для большинства был вторым отцом. Влияние наставника в советские времена порой превышало влияние родителей. И я не удивлён, потому что детей уважали. А если ты воспитанников не уважаешь, не стоит тебе идти в эту профессию.

Но о проблемах с зарплатами мы уже говорили, они, к сожалению, есть. Я в Комсомольске-на-Амуре спрашиваю у тренера: «Сколько ты получаешь». «9500 рублей», — отвечает. И сколько в Москве получают тренеры ДЮСШ? Да это же небо и земля. А когда просматриваем сборные разных возрастов, подавляющее большинство игроков оказываются воспитанниками немосковских тренеров. Поэтому с зарплатами нужно срочно что-то делать.

О Сергее Базаревиче

«Я не могу говорить объективно — я очень болею за Серёгу. Говорю откровенно. Его мама была великой баскетболисткой, я вижу, какой он. К нему можно по-разному относиться, но в моём понимании он — настоящий профессионал. У него есть харизма и мышление победителя. Он всегда готов сражаться и бороться. Очень важно, чтобы ему не мешали сверху. И не менее важно, чтобы его поддержали игроки».

О московском баскетбольном «Динамо»

«Первым чемпионом СССР по баскетболу было московское «Динамо». В послевоенные годы в сборную страны постоянно призывались динамовцы. Славная баскетбольная история у клуба. Закрыть такую организацию ума много не надо. Конечно, ситуация с задолженностями по зарплатам перед игроками получилась некрасивая. Но даже в сложном положении ребята всё равно доиграли до конца и под руководством Базаревича, сумевшего их настроить, заняли четвёртое место в чемпионате.

Сколько команд из Афин играет в чемпионате Греции? Сколько стамбульских клубов в первенстве Турции? А в Москве у нас единственный профессиональный мужской баскетбольный клуб — ЦСКА. Разве это правильно?

Я очень хочу увидеть возвращение мужского «Динамо» в большой баскетбол. Но в данный момент есть определённое число лиц, заинтересованных, чтобы клуба не существовало. Всё, закрыли тему.

Об отказниках в сборной

«Для меня, как старого советского тренера, всегда было дико, как игрок может отказаться ехать в сборную страны. Нельзя говорить, что в Советском Союзе было только негативное и ничего позитивного. Это не так. Воспитание не ложного, а настоящего патриотизма — вот это было. Спортсмены знали, за кого играют, они боролись за страну, за своих тренеров, учителей, родителей».

О деньгах в спорте

«Деньги принесли в профессиональный спорт много хорошего. Но и плохого не меньше… Большие деньги. В нашем сегодняшнем российском спорте. Когда ещё было такое, что появилась целая плеяда молодых игроков, которых устраивает скамейка запасных. Они себе сшили кожаные штаны и сидят. Хлопают в ладоши, машут полотенцами, когда на площадке иностранцы очки набирают. Такие все радостные и довольные. Их всё устраивает, контракты ведь не копеечные».

Об иностранцах в российском спорте

«Вдруг кто-то бросил клич, что мы, дескать, второстепенная страна. И начали говорить, что мы без заграницы ничего не сможем. Началось это насаждение. Я полагаю, что мы вообще забыли, что у нас есть определённая гордость. Наши люди тоже могут чего-то добиваться. Ведь в своё время многие страны учились по нашим учебникам играть в футбол или баскетбол.