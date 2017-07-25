Евгений Гомельский — об отношениях с братом и победе на ОИ-1992
Евгений Гомельский — об отношениях с братом, наградах олимпийцам тогда и сейчас, первой поездке за рубеж и судьбе московского «Динамо».
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Гостем редакции «Чемпионата» стал прославленный советский тренер Евгений Гомельский. Именно он привёл объединённую команду СНГ к золотым медалям Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Гомельский рассказал об отношениях со старшим братом Александром, которые скорее можно было охарактеризовать словом «соперничество», сравнил награды призёрам Олимпиад тогда и сейчас, вспомнил свою первую поездку за рубеж, порассуждал о дальнейшей судьбе московского «Динамо» и обозначил главную проблему современного российского баскетбола. Об этом и не только — в нашем материале.
О первой поездке за рубеж
«Я возглавлял мужскую команду волгоградского «Динамо». И вот, на дворе 1967 год, неожиданно приходит приглашение на международный турнир в египетский
Я радовался, что команда поедет в Египет, но решил подстраховаться. А у нас в динамовском зале по утрам чекисты играли в волейбол. Подхожу к одному, уточняю по поводу поездки. Он ответил, что всё в порядке, но это меня не успокоило. Звоню брату, объясняю ситуацию. Саша говорит: «Я полмира объездил, к арабам меня ни разу не пустили. Забудь, даже не думай, что ты поедешь». Словом, подготовил меня очень солидно. А ещё он мне дал совет: «Если вдруг тебя выпустят, тёмные очки не снимай». И вот на всех фотографиях оттуда я запечатлён в очках.
Мы туда прилетели, меня встречают чекисты. Едем, они мне говорят: «Знаешь, какой ты по счёту еврей в Египте? Третий. До тебя приезжали только первая скрипка Большого театра и главный инженер Асуанской плотины».
О популярности женского баскетбола
«На сегодняшний день я единственный
Всё время говорят: «Вот мужики — это да». И матч звёзд, и не звёзд, и великие, и красивые, и ВТБ, и чего только ничего. Что хочешь. Женский баскетбол всё время принижают. Как будто бы их и нет. А медали они нам чаще приносят. Можно и не сравнивать.
О бронзе Сеула-1988
«Мы завоевали бронзовые медали в Сеуле. В то время спортом в стране руководил Марат Владимирович Грамов. Сказать, что этот человек мало что понимал в спорте, — значит ничего не сказать. “Как это третье место, о чём речь, какие поздравления? Бронзовые медали — позор”, — говорил он. Три дня девчонок никто и не думал поздравить. Потом благодаря ныне покойному президенту федерации баскетбола Владимиру Ивановичу Ковалю нас построили в деревне, девочкам вручили по одной гвоздичке и поздравили. А после того, как сборная России стала третьей в Пекине, что мы видели? Президент поздравляет всех на Красной площади, все разъезжаются по домам на новеньких автомобилях, получив премию (а в то время была премия порядка $ 300 — по нынешним временам — минутная зарплата нынешних игроков)».
О соперничестве с братом
«Какие матчи были, когда братья Гомельские играли между собой — я тренировал московское «Динамо», Саша — ЦСКА. Сколько собиралось народу. Я, кстати, во время одного из матчей лишил его папахи. А то уж больно много было людей, ждавших, когда младший брат старшему игру сдаст.
ЦСКА тогда принимал нас в зале тяжёлой атлетики, и Гречко (речь о бывшем министре обороны СССР Андрее Антоновиче Гречко. — Прим. «Чемпионата») пришёл на игру. Саша после победы над «Динамо» должен был в очередной раз становиться чемпионом страны и получать звание полковника. Мои молодые ребята устроили ЦСКА хорошую бойню и вырвали победу. После матча брат руку мне не пожал.
Вечером раздаётся звонок: Саша ругался. Поговорили. Прошло два часа, снова звонок. Брат: «Ты знаешь, Женька, здорово, что мы ещё раз всем доказали, что никаких братских поддавков между нами нет». Такие моменты остаются в памяти на всю жизнь.
О главной проблеме российского баскетбола
«Я вижу основную проблему в следующем: мы потеряли замечательный цех детских тренеров. С развалом Союза
О современных методиках работы детских тренеров
«Полухамское общение на полуматерном языке унижает современное поколение детей. «Баран», «дура», «заткнись», «ты куда пошёл», «ты куда бросил», — такое обращение сплошь и рядом встречается в обиходе нынешних тренеров. Не хочешь работать с детьми — иди работай в шахту.
В наше время тренер для большинства был вторым отцом. Влияние наставника в советские времена порой превышало влияние родителей. И я не удивлён, потому что детей уважали. А если ты воспитанников не уважаешь, не стоит тебе идти в эту профессию.
Но о проблемах с зарплатами мы уже говорили, они, к сожалению, есть. Я в
О Сергее Базаревиче
«Я не могу говорить объективно — я очень болею за Серёгу. Говорю откровенно. Его мама была великой баскетболисткой, я вижу, какой он. К нему можно
О московском баскетбольном «Динамо»
«Первым чемпионом СССР по баскетболу было московское «Динамо». В послевоенные годы в сборную страны постоянно призывались динамовцы. Славная баскетбольная история у клуба. Закрыть такую организацию ума много не надо. Конечно, ситуация с задолженностями по зарплатам перед игроками получилась некрасивая. Но даже в сложном положении ребята всё равно доиграли до конца и под руководством Базаревича, сумевшего их настроить, заняли четвёртое место в чемпионате.
Сколько команд из Афин играет в чемпионате Греции? Сколько стамбульских клубов в первенстве Турции? А в Москве у нас единственный профессиональный мужской баскетбольный клуб — ЦСКА. Разве это правильно?
Я очень хочу увидеть возвращение мужского «Динамо» в большой баскетбол. Но в данный момент есть определённое число лиц, заинтересованных, чтобы клуба не существовало. Всё, закрыли тему.
Об отказниках в сборной
«Для меня, как старого советского тренера, всегда было дико, как игрок может отказаться ехать в сборную страны. Нельзя говорить, что в Советском Союзе было только негативное и ничего позитивного. Это не так. Воспитание не ложного, а настоящего патриотизма — вот это было. Спортсмены знали, за кого играют, они боролись за страну, за своих тренеров, учителей, родителей».
О деньгах в спорте
«Деньги принесли в профессиональный спорт много хорошего. Но и плохого не меньше… Большие деньги. В нашем сегодняшнем российском спорте. Когда ещё было такое, что появилась целая плеяда молодых игроков, которых устраивает скамейка запасных. Они себе сшили кожаные штаны и сидят. Хлопают в ладоши, машут полотенцами, когда на площадке иностранцы очки набирают. Такие все радостные и довольные. Их всё устраивает, контракты ведь не копеечные».
Об иностранцах в российском спорте
«Вдруг
Я не против высококлассных иностранных тренеров. Я смотрю на волейбол. Там как: если
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