Баскетбольный клуб «Енисей» пополнился американским центровым Октавиусом Эллисом
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Американский центровой Октавиус Эллис стал игроком баскетбольного клуба «Енисей», сообщается на официальном сайте красноярской команды.
Подробности сделки не разглашаются.
Эллис, не будучи задрафтованным клубами НБА в 2016 году, подписал свой первый профессиональный контракт с черногорским клубом «Морнар Бар», с которым выступал в чемпионате страны, Адриатической лиге и Лиге чемпионов. В прошлом сезоне средняя статистика 24-летнего центрового в чемпионате Черногории была следующей: 13 очков, 7 подборов, по одной передаче, перехвату и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter