Баскетбольный клуб «Енисей» пополнился американским центровым Октавиусом Эллисом

Подробности сделки не разглашаются.

Эллис, не будучи задрафтованным клубами НБА в 2016 году, подписал свой первый профессиональный контракт с черногорским клубом «Морнар Бар», с которым выступал в чемпионате страны, Адриатической лиге и Лиге чемпионов. В прошлом сезоне средняя статистика 24-летнего центрового в чемпионате Черногории была следующей: 13 очков, 7 подборов, по одной передаче, перехвату и блок-шоту.