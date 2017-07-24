Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/30479988/
24 июля 2017, 18:33 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетбольный клуб «Енисей» пополнился американским центровым Октавиусом Эллисом

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Американский центровой Октавиус Эллис стал игроком баскетбольного клуба «Енисей», сообщается на официальном сайте красноярской команды.

Подробности сделки не разглашаются.

Эллис, не будучи задрафтованным клубами НБА в 2016 году, подписал свой первый профессиональный контракт с черногорским клубом «Морнар Бар», с которым выступал в чемпионате страны, Адриатической лиге и Лиге чемпионов. В прошлом сезоне средняя статистика 24-летнего центрового в чемпионате Черногории была следующей: 13 очков, 7 подборов, по одной передаче, перехвату и блок-шоту.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Мужская сборная России по баскетболу приступила к подготовке к чемпионату Европы-2017

Мужская сборная России по баскетболу приступила к подготовке к чемпионату Европы-2017

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Баскетболисты сборной России в понедельник провели первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы 2017 года, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Еще 7 новостей  Все новости
24 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Как спортсменки относятся к тому, что синхронное плавание исчезнет