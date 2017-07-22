Иракский баскетболист сломал ногу после проведенного на нем финта

Инцидент произошел на последних секундах матча между командами Ирака и Филиппин в рамках турнира William Jones Cup. Защитник филиппинцев Кевин Феррер, начиная атаку, с помощью кроссовера ушел от Талиба, который не успел за движением соперника, неудачно поставил ногу и упал на паркет. Иракский игрок смог покинуть площадку только с помощью посторонней помощи.

В итоге сборная Филиппин одержала победу со счетом 84:75.

Кроссовер (crossover) — финт в баскетболе, когда игрок при дриблинге с мячом резко меняет направление своего движения. При удачном исполнении такого элемента обычно говорят, что баскетболист «сломал» лодыжки соперника.