Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/30462405/
22 июля 2017, 11:22 | Баскетбол | ТАСС

Иракский баскетболист сломал ногу после проведенного на нем финта

ТАСС, 22 июля. Баскетболист сборной Ирака Хуссейн Талиб получил перелом голеностопа в результате проведенного соперником финта под названием кроссовер. Об этом пишет портал The Score.

Инцидент произошел на последних секундах матча между командами Ирака и Филиппин в рамках турнира William Jones Cup. Защитник филиппинцев Кевин Феррер, начиная атаку, с помощью кроссовера ушел от Талиба, который не успел за движением соперника, неудачно поставил ногу и упал на паркет. Иракский игрок смог покинуть площадку только с помощью посторонней помощи.

В итоге сборная Филиппин одержала победу со счетом 84:75.

Кроссовер (crossover) — финт в баскетболе, когда игрок при дриблинге с мячом резко меняет направление своего движения. При удачном исполнении такого элемента обычно говорят, что баскетболист «сломал» лодыжки соперника.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости

Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок

Российские саблистки Егорян, Позднякова и Большакова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию

Россиянин Широбоков выиграл чемпионат Европы среди юниоров в ходьбе на 10 км

Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок

Российские саблистки Егорян, Позднякова и Большакова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию