Экс-игрок НБА Яо Мин избран главой компании, владеющей Китайской баскетбольной ассоциацией

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Решение было принято в городе Дунгуань (южная провинция Гуандун) во время встречи представителей 20 баскетбольных клубов, входящих в ассоциацию.

В начале этого года Яо Мин был избран президентом Китайской баскетбольной ассоциации. После этого он продал свою долю акций баскетбольного клуба «Шанхай Шаркс», чтобы «полностью посвятить себя работе».

Будучи подростком, Яо Мин выступал за «Шанхай Шаркс». В первом раунде под общим первым номером на драфте 2002 года Яо Мин был выбран клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстоном». Десять раз он принимал участие в Матчах звезд НБА, в 2003 году был включен в первую сборную новичков НБА.