Белорусские баскетболисты проиграли украинцам на турнире в Китае

Свое третье поражение подряд белорусы потерпели от команды Украины — 77:87. В этой игре лучшим в составе сборной Беларуси был Виталий Лютыч, набравший 33 очка. До этого белорусские баскетболисты уступили соперникам из Китая (72:75) и Ирана (73:84), заняв 4-е место в группе А. Теперь подопечные Александра Крутикова поспорят за 5−6-е места. В предварительной группе В выступали баскетболисты Австралии, Литвы, США и Катара.

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета 22 июля сыграют в полуфиналах, а 23 июля состоятся стыковые встречи за итоговые места.

Молодежная сборная Беларуси (U-20), выступающая в дивизионе В чемпионата Европы, сегодня стартует в турнире за 9−16-е места. В румынской Ораде первым соперником команды Георгия Кондрусевича будут баскетболисты Нидерландов. На групповом этапе белорусы сыграли неудачно, одержав лишь одну викторию при трех поражениях. В «утешительном» турнире сегодня пройдут еще три поединка: Финляндия — Словакия, Венгрия — Албания, Македония — Косово.

Борьбу за награды и пропуска в элитный дивизион континентального первенства в этой возрастной категории сегодня продолжат пары участников ¼ финала: Польша — Великобритания, Хорватия — Грузия, Румыния — Португалия, Россия — Бельгия. Повышение в классе получат три призера, которые определятся 23 июля.