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20 июля 2017, 19:44 | Баскетбол | Р-Спорт

Защитник Дженнинг покинул краснодарский ПБК «Локомотив-Кубань»

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт. Американский защитник Мэтт Дженнинг ушел из краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», сообщается на официальном сайте команды.

Дженнинг выступал за «Локомотив» на протяжении полутора сезонов, в составе команды завоевал бронзу Евролиги и дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ.

Всего 29-летний американец сыграл за «железнодорожников» в Единой лиге ВТБ 39 матчей, в которых набирал в среднем 10,9 очка, делал 3,2 подбора и 3,1 передачи, в Евролиге — 14 матчей (8,6 очка), в Кубке Европы — 17 матчей (11,3). Ранее Дженнинг также защищал цвета иерусалимского «Хапоэля», турецкого «Анадолу Эфес», хорватской «Цибоны», итальянской «Сиены».
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