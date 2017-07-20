Защитник Дженнинг покинул краснодарский ПБК «Локомотив-Кубань»

Дженнинг выступал за «Локомотив» на протяжении полутора сезонов, в составе команды завоевал бронзу Евролиги и дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ.

Всего 29-летний американец сыграл за «железнодорожников» в Единой лиге ВТБ 39 матчей, в которых набирал в среднем 10,9 очка, делал 3,2 подбора и 3,1 передачи, в Евролиге — 14 матчей (8,6 очка), в Кубке Европы — 17 матчей (11,3). Ранее Дженнинг также защищал цвета иерусалимского «Хапоэля», турецкого «Анадолу Эфес», хорватской «Цибоны», итальянской «Сиены».