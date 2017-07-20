Баскетболисты сборной Беларуси дважды проиграли на турнире в Китае

В первом матче подопечные Александра Крутикова в упорной борьбе уступили китайским баскетболистам с разницей в 3 очка — 72:75. Самым результативным в составе белорусов стал Евгений Белянков, набравший 12 очков, у Артема Параховского на балл меньше, Вячеслав Корж набрал 10 очков. Встречу против команды Ирана белорусы проиграли с разницей в 11 очков — 73:84. Лидером атак у проигравших был Виталий Лютыч, в активе которого 23 очка, по 13 баллов набрали Александр Кудрявцев и Артем Параховский. Сегодня в заключительном поединке предварительной группы А сборная Беларуси встретится с украинцами.

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета 22 июля сыграют в полуфиналах, а 23 июля состоятся стыковые встречи за итоговые места.

Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) неудачно провели первый этап чемпионата Европы в дивизионе В, который проходит в румынской Ораде. Подопечные Георгия Кондрусевича в предварительной группе А сначала победили сверстников из Армении 67:56, затем проиграли командам Польши — 45:76, Бельгии — 71:80 и Финляндии — 68:113. Заняв 4-е место, белорусы потеряли шансы продолжить борьбу за выход в элитный дивизион и примут участие в турнире за 9−16-е места. Первым соперником белорусов 21 июля будет команда Нидерландов.

Борьбу за 3 путевки в дивизион А молодежного континентального первенства продолжат пары четвертьфиналистов: Польша — Великобритания, Хорватия — Грузия, Румыния — Португалия, Россия — Бельгия. Турнир финиширует 23 июля.