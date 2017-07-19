Французский форвард Фабьен Козёр перешёл из «Бамберга» в «Реал»

О переходе игрока в испанский клуб «Бамберг» сообщил в своём официальном «твиттере».



В минувшем сезоне Козёр принял участие в 29 матчах Евролиги, в которых выходил на паркет в стартовой пятёрке, его средние показатели за матч составляли 9,9 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи.



Этим летом «Бамберг» лишился ещё одного из своих игроков — Дариуса Миллера, который перешёл в клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Merci <a href="https://twitter.com/FCauseur1">@FCauseur1</a> und thanks <a href="https://twitter.com/DmillerKY">@DmillerKY</a>. Fab schließt sich <a href="https://twitter.com/RMBaloncesto">@RMBaloncesto</a> an, Darius den <a href="https://twitter.com/PelicansNBA">@PelicansNBA</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/Basketballherz?src=hash">#Basketballherz</a> <a href="https://twitter.com/EuroLeague">@EuroLeague</a> <a href="https://twitter.com/NBA">@NBA</a> <a href="https://t.co/Vl1E36Ks8g">pic.twitter.com/Vl1E36Ks8g</a></p>— Brose Bamberg (@BroseBamberg) <a href="https://twitter.com/BroseBamberg/status/887589152715403264">19 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>