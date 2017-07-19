Французский форвард Фабьен Козёр перешёл из «Бамберга» в «Реал»
Французский форвард Фабьен Козёр, выступавший в сезоне-2016/17 за немецкий «Бамберг», продолжит свою карьеру в мадридском «Реале».
О переходе игрока в испанский клуб «Бамберг» сообщил в своём официальном «твиттере».
В минувшем сезоне Козёр принял участие в 29 матчах Евролиги, в которых выходил на паркет в стартовой пятёрке, его средние показатели за матч составляли 9,9 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи.
Этим летом «Бамберг» лишился ещё одного из своих игроков — Дариуса Миллера, который перешёл в клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс».
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