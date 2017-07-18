Мужская сборная Беларуси стартовала на турнире в Китае с поражения от хозяев

Беларусь — Китай — 72:75 (17:18, 23:17, 10:15, 22:25)



Беларусь: Корж (10 + 3 пер), Лютыч (9), Мещеряков (4 + 5 под), В. Овсепян (3 + 7 под), Семенюк (4) — старт; Белянков (12 + 4 пер), Параховский (11 + 2 блок), Салаш (7), Навойчик (5), Кудрявцев (5), Ситник (2), Вашкевич (0).



Международном турнире «Atlas Challenge» продлится с 18 по 23 июля, участие в нем примут восемь команд. На предварительном этапе коллективы поделены на две группы.



Группа «А»: Китай, Беларусь, Украина, Иран.



Группа «В»: США, Австралия, Литва, Катар.



Расписание игр белорусской сборной:



19 июля



Иран — Беларусь



20 июля



Беларусь — Украина



22 июля



Полуфиналы



23 июля



Финал, игры за 3−4-е, 5−6-е, 7−8-е места.