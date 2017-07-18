Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/30425708/
18 июля 2017, 20:23 | Баскетбол | Прессбол

Мужская сборная Беларуси стартовала на турнире в Китае с поражения от хозяев

В стартовом поединке международного турнира в Китае мужская сборная Беларуси уступила команде хозяев со счетом — 72:75. 19 июля наши соотечественники сразятся со сборной Ирана, а в четверг — с командой Украины.

Беларусь — Китай — 72:75 (17:18, 23:17, 10:15, 22:25)

Беларусь: Корж (10 + 3 пер), Лютыч (9), Мещеряков (4 + 5 под), В. Овсепян (3 + 7 под), Семенюк (4) — старт; Белянков (12 + 4 пер), Параховский (11 + 2 блок), Салаш (7), Навойчик (5), Кудрявцев (5), Ситник (2), Вашкевич (0).

Международном турнире «Atlas Challenge» продлится с 18 по 23 июля, участие в нем примут восемь команд. На предварительном этапе коллективы поделены на две группы.

Группа «А»: Китай, Беларусь, Украина, Иран.

Группа «В»: США, Австралия, Литва, Катар.

Расписание игр белорусской сборной:

19 июля

Иран — Беларусь

20 июля

Беларусь — Украина

22 июля

Полуфиналы

23 июля

Финал, игры за 3−4-е, 5−6-е, 7−8-е места.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

ЧЕ-2017. Дивизион «Б». Молодежная сборная Беларуси (U-20) проиграла команде Бельгии

ЧЕ-2017. Дивизион «Б». Молодежная сборная Беларуси (U-20) проиграла команде Бельгии

Мужская молодежная сборная Беларуси (U-20) проиграла команде Бельгии в третьем матче чемпионата Европы в дивизионе «Б» — 71:80. У белорусов Максим Лютыч набрал 20 очков и сделал 6 подборов, Владислав Микульский отметился 14 баллами, 8 подборами, 4 перехватами и 3 ассистами.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ